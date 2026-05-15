В Forza Horizon 6 нельзя разрушать сакуру и святыни - разработчики учли культурные особенности Японии

Создатели Forza Horizon 6 рассказали, почему в игре нельзя уничтожать некоторые объекты окружения, хотя большая часть мира остаётся полностью разрушаемой. Как оказалось, Playground Games сознательно ограничила возможность повреждать сакуру, храмы и другие культурно значимые места Японии.

По словам дизайн-директора Торбена Эллерта, команда хотела сохранить уважительное отношение к японской культуре. Именно поэтому сакура и святыни стали исключением из привычной для серии системы разрушений, где игроки обычно могут без последствий сносить практически всё на своём пути.

Разработчики отметили, что карта Японии в Forza Horizon 6 представляет собой не точную копию страны, а стилизованную игровую версию с упором на атмосферу и узнаваемые элементы. При этом культурные детали старались передать максимально бережно.

Подобная тема уже поднималась ранее вокруг Assassin’s Creed Shadows, где Ubisoft после критики ограничила разрушения в храмах и святилищах. Судя по всему, Playground Games решила сразу избежать подобных споров.

Forza Horizon 6 уже доступна владельцам расширенного издания в раннем доступе, а полноценный релиз для всех игроков состоится 19 мая.