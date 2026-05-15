В Forza Horizon 6 нельзя разрушать сакуру и святыни - разработчики учли культурные особенности Японии

Создатели Forza Horizon 6 рассказали, почему в игре нельзя уничтожать некоторые объекты окружения, хотя большая часть мира остаётся полностью разрушаемой. Как оказалось, Playground Games сознательно ограничила возможность повреждать сакуру, храмы и другие культурно значимые места Японии.
По словам дизайн-директора Торбена Эллерта, команда хотела сохранить уважительное отношение к японской культуре. Именно поэтому сакура и святыни стали исключением из привычной для серии системы разрушений, где игроки обычно могут без последствий сносить практически всё на своём пути.
Разработчики отметили, что карта Японии в Forza Horizon 6 представляет собой не точную копию страны, а стилизованную игровую версию с упором на атмосферу и узнаваемые элементы. При этом культурные детали старались передать максимально бережно.
Подобная тема уже поднималась ранее вокруг Assassin’s Creed Shadows, где Ubisoft после критики ограничила разрушения в храмах и святилищах. Судя по всему, Playground Games решила сразу избежать подобных споров.
Forza Horizon 6 уже доступна владельцам расширенного издания в раннем доступе, а полноценный релиз для всех игроков состоится 19 мая.
Парни, вот объясните мне. Я скачал эту игру, раз все о ней трындят. Но обычно гонки не играю вообще, последняя наверное была MW. Так вот, почему такая всратая графа? Тут же абсолютно никаким фотореализмом не пахнет. Убогие дома, убогие деревья, трава, кусты, убогие болванчики на трибунах в одной и той же анимации. Заехал в туннель а там полный пи3дец. просто труба с текстурой. Что происходит? Естественно я врубил всю графику на ультра и рейтрейсинг и тд.
Полумеры. Надо последовательно ограничивать игроков от любых разрушений и нарушений.
"Нельзя поцарапать или загрязнить [вставьте марку авто] - из уважения к производителю"
"Нельзя превышать скорость и нарушать ПДД - из уважения к закону"
"Нельзя ругаться из за проигранной гонки - из уважения к морали"
Памятка тупым: это всё сарказм
