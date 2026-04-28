В Forza Horizon 6 появится культовый японский грузовичок - фанаты аниме уже в восторге

Студия Playground Games продолжает раскрывать автомобильный ростер гоночной аркады Forza Horizon 6, действие которой развернется на просторах Японии. Как оказалось, помимо сверхскоростных гиперкаров и мощных спорткаров, автопарк пополнится крайне аутентичным и привычным для местных жителей транспортом — миниатюрным легким грузовиком Honda Acty 1994 года выпуска.

На официальной странице серии Forza Horizon в X (ранее Twitter) был опубликован атмосферный ролик, представляющий новую машину. В коротком тизере показан темно-синий кей-трак, который скромно стоит в метель под падающим снегом с работающими дворниками. Ролик сопровождается комментарием авторов: «Когда дело касается перевозки грузов, "он" вытянет везде». Игроки восприняли такой анонс с огромным энтузиазмом и тут же начали засыпать создателей просьбами добавить легкие грузовички от Subaru и Suzuki. В ответ представители студии посоветовали оставлять конкретные запросы на автомобили на их официальном форуме.

Появление такого транспортного средства особенно горячо обсуждают в аниме-сообществе. В японской мультипликации обычные белые или синие мини-грузовички уже много лет являются неотъемлемым элементом и главным мемом жанра «исекай» про попаданцев. Фанаты прозвали этот феномен «Трак-кун»: именно под колеса подобного невзрачного грузовика обычно попадает главный герой перед тем, как переродиться в волшебном фэнтези-мире. Так что у геймеров появится ироничная возможность лично сесть за руль легендарного доставщика героев в параллельные миры.