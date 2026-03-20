В Forza Horizon 6 появятся новые шейдеры на основе преломления для автомобильных фар и долгожданные наклейки на стёкла

Имея за плечами пять отличных игр, Playground Games прекрасно знает, как создать великолепную Forza Horizon для разных платформ. Однако впервые со времён прошлого поколения, они сосредоточились исключительно на одной консоли с Forza Horizon 6. Это позволяет внести множество улучшений на детальном уровне, включая новые шейдеры на основе преломления для фар и задних фонарей.

Учитывая, что речь идёт о более чем 550 автомобилях (и их количество будет расти), это довольно большой шаг вперёд для всей франшизы в целом. Директор по производству Майк Беннетт рассказал:

Мы проделали большую работу над всей линейкой наших автомобилей, чтобы вывести их на новый уровень. Например, если вы посмотрите на фары и задние фонари, вы увидите, что у появился новый шейдер на основе преломления, который придаёт им действительно аутентичный вид глубины и ощущения.



Также, например, в случае с фарами из поликарбоната, создаётся эффект радужного преломления, своего рода переливчатость, когда свет проходит сквозь них. Мы также переработали материалы, используемые во всей библиотеке автомобилей. Так что мы сделали некоторые базовые вещи, помимо кастомизации.

Конечно, новые автомобили означают новые детали, но ещё одно важное нововведение, о котором сообщество просило годами: наклейки на стёкла. Как бы просто это ни звучало, добавление поддержки для каждой машины — задача далеко не простая.

Это требует огромных инвестиций. Нужно вернуться и переделать каждую машину, чтобы это обеспечить. Поэтому мы очень рады, что смогли предоставить это игрокам, и это позволяет создавать всё: от огромных замысловатых узоров, которые покрывают все стёкла — обволакивая всю машину — до более простых вещей, таких как солнцезащитная полоса на лобовом стекле. Или даже просто небольшие, неприметные вещи.



И это тоже довольно забавно, потому что мы связываем это с кампанией по мере вашего продвижения. Вы будете разблокировать небольшие графические элементы, которые сможете с гордостью демонстрировать.

Это, безусловно, помогает усилить «путешествие» в игре, где вы открываете для себя Японию и даже сохраняете все важные воспоминания в Журнале коллекции. Можно даже будет создавать наклейки, которые полностью закрывают поле зрения.

Когда игрок наносит наклейки или декали на свои стёкла, он может настроить уровень их непрозрачности. Это означает, что он может установить их полностью непрозрачными или очень прозрачными, так что да — игрок может полностью закрыть свою видимость через окна, если он этого захочет! Вместо того, чтобы принимать это решение за игроков, мы решили, что лучше позволить им сделать этот выбор.

Выход Forza Horizon 6 ожидается 19 мая для Xbox Series X/S и ПК, а версия для PS5 появится позже в этом году.