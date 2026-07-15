В Forza Horizon 6 сбросят таблицу лидеров после выявления невозможных результатов

Playground Games сбрасывает таблицу лидеров Forza Horizon 6 после выявления результатов, которые считаются невозможными или недействительными. Об этом разработчик объявил в своем блоге, посвящённом выходу третьего сезона игры, Italian Exotics.

По словам студии, нереалистичные результаты были получены двумя способами: с помощью багов в игре и использования дрэг-шин до изменений баланса физики, внедрённых 15 июня.

Наша команда расследует ситуацию с таблицами лидеров в Forza Horizon 6 из-за наличия нереалистичных записей. Они были получены с помощью багов или с использованием дрэг-шин до последних изменений баланса физики, которые мы ввели 15 июня.



Поэтому мы приняли решение провести полную перезагрузку затронутых таблиц лидеров, которые будут удалены, как только эти уязвимости будут исправлены в игре.

Первый пример — это таблицы лидеров Rivals, которые уже были сброшены на этой неделе после выхода патча в понедельник.

Исправления, включённые в это обновление, устраняют ошибки, которые могли быть использованы для засорения таблиц лидеров нереалистичными результатами.

Таблицы лидеров PR Stunts также будут сброшены в будущем, после того как будут устранены другие уязвимости. Playground Games заявляет, что пока не может назвать точные сроки, но предупреждает, что это произойдёт.

Мы понимаем, что это разочарует игроков с честными результатами круга. Однако мы выбрали такой подход, чтобы у всех была возможность начать игру с чистого листа.



Независимо от удаления таблиц лидеров, все результаты, показанные без ошибок и заработанные для получения соответствующих предметов из Журнала коллекций для Соперников, не будут потеряны и останутся разблокированными.