В Forza Horizon 6 стартует серия Italian Exotics с новейшими суперкарами и гиперкарами из Италии

Студия Playground Games представила крупное обновление Italian Exotics для гоночного симулятора Forza Horizon 6, которое целиком посвящено итальянскому автопрому. В рамках этого апдейта культовые суперкары, гиперкары и трековые монстры займут центральное место на фестивале Horizon, пополнив автопарк игры целой россыпью долгожданных экзотических моделей.

В течение ближайших четырех недель в рамках фестивального плейлиста состоятся сразу три крупные игровые премьеры. Автопарк симулятора впервые пополнят гибридный Lamborghini Temerario 2024 года, родстер Lamborghini Huracán EVO Spyder 2022 года, а также классическое спорткупе De Tomaso Pantera GT5 1984 года.

Всего в рамках сезонных наград игроки смогут разблокировать десять автомобилей. Помимо главных дебютантов, в призовой список вошли Ferrari 296 GTB (2022), Maserati MC12 (2004), Abarth 124 Spider (2017), Lancia 037 Stradale (1982), Ferrari Roma (2020), Lamborghini Huracán EVO (2020) и трековый Pagani Huayra R (2022).

Дополнительно разработчики выпустили платное расширение Italian Passion Car Pack, которое включает еще четыре редкие модели: новейший флагман Ferrari F80 2025 года, коллекционный Ferrari 275 GTB4 Spider 1967 года, трековый седан Alfa Romeo Giulia GTAm 2021 года и гоночный прототип Alfa Romeo SE 048SP 1990 года. Владельцы премиального издания игры (Premium Edition) получат это дополнение бесплатно.

Существенные изменения претерпел и ассортимент вторичного авторынка (Aftermarket) возле стадиона Horizon. В открытую продажу поступил ряд дефицитных итальянских автомобилей, которые ранее можно было получить исключительно через призовые вращения (Wheelspins): Ferrari 288 GTO (1984), Ferrari 599XX Evolution (2012), Ferrari F8 Tributo (2019), Lamborghini Aventador LP700-4 (2012), Lamborghini Sesto Elemento (2011) и Lamborghini Diablo GTR (1999).

Для наиболее активных участников фестивальных сезонов введена новая накопительная система Series History Rewards. Пользователи, суммарно набравшие 500 очков в первой, второй и третьей сериях, будут вознаграждены редким японским купе Mazda Cosmo 110S Series II 1972 года и соответствующей внутриигровой наградой.

Помимо расширения автопарка, патч вносит ряд важных технических и контентных улучшений. В редактор трасс EventLab добавлено 52 новых объекта, включая элементы городского декора, ограждения и фестивальную атрибутику. Кроме того, разработчики провели полный сброс глобальных таблиц лидеров для очистки рейтингов от результатов, полученных с помощью внутриигровых глитчей, а также устранили ряд технических ошибок, повысив общую стабильность Forza Horizon 6.