В Forza Horizon 6 теперь доступен новый режим Drift Attack

В Forza Horizon 6 появился новый специализированный режим дрифта под названием Drift Attack. Он работает по принципу уже существующего режима Time Attack: запустить его можно прямо в открытом мире, без дополнительных загрузок или ожидания в лобби. Как и в Time Attack, достаточно просто проехать через стартовые ворота, чтобы начать заезд.

Местом проведения нового режима стала трасса Shimanoyama Circuit. Очки за прохождение круга начисляются так же, как в режимах Horizon Drift и Drift Zones, однако Drift Attack вводит дополнительный элемент системы подсчета: «зоны клиппинга» (Clipping Zones), расположенные вдоль трассы. За дрифт, выполненный в пределах границ этих зон, начисляются бонусные очки.

Режим Drift Attack использует ту же систему внутриигровых таблиц лидеров, что и Time Attack, и интегрирован в кампанию фестиваля Horizon (доступ к нему открывается после получения желтого браслета). Выполнение заданий из журнала Drift Attack позволит получить гоночный костюм и шлем в стиле Drift Attack, а также совершенно новый автомобиль версии Forza Edition — Jaguar XJ-S 1990 года. Приятным дополнением стало появление стандартной версии XJ-S в автосалоне, где любой игрок может приобрести ее в любое время.

Появление режима Drift Attack совпадает со стартом 5-го сезона плейлиста Horizon под названием «British Automotive» («Британский автопром»), который продлится до 8 октября. Ниже представлен список из 10 автомобилей, доступных в качестве наград (три из них впервые появляются в серии Horizon):

2019 Ginetta G40 Junior (нужно набрать 20 очков в летнем сезоне)

2021 McLaren 620R (нужно набрать 40 очков в летнем сезоне)

2015 Jaguar XKR-S GT (нужно набрать 20 очков в осеннем сезоне)

2021 MINI John Cooper Works GP (нужно набрать 40 очков в осеннем сезоне)

2006 Vauxhall Astra VXR (нужно набрать 20 очков в зимнем сезоне)

2016 Bentley Bentayga (нужно набрать 40 очков в зимнем сезоне)

2002 Lotus Esprit V8 (нужно набрать 20 очков в весеннем сезоне)

2023 Lotus Emira (нужно набрать 40 очков в весеннем сезоне)

2025 Bentley Continental GT Speed ​​(нужно набрать 80 очков за весь сезон «British Automotive»)

2019 Aston Martin Valhalla Concept Car (нужно набрать 160 очков за весь сезон «British Automotive»)

Студия Playground Games также подтвердила, что следующая серия получит название «Horizon Meets»; в ней появятся временный интерактивный объект в духе японских магазинов 7-Eleven (конбини), дополнительный контент для режима Eventlab и автомобили, ранее не представленные в серии Horizon.