В Forza Horizon 6 теперь доступен новый режим Drift Attack

В Forza Horizon 6 появился новый специализированный режим дрифта под названием Drift Attack. Он работает по принципу уже существующего режима Time Attack: запустить его можно прямо в открытом мире, без дополнительных загрузок или ожидания в лобби. Как и в Time Attack, достаточно просто проехать через стартовые ворота, чтобы начать заезд.
Местом проведения нового режима стала трасса Shimanoyama Circuit. Очки за прохождение круга начисляются так же, как в режимах Horizon Drift и Drift Zones, однако Drift Attack вводит дополнительный элемент системы подсчета: «зоны клиппинга» (Clipping Zones), расположенные вдоль трассы. За дрифт, выполненный в пределах границ этих зон, начисляются бонусные очки.
Режим Drift Attack использует ту же систему внутриигровых таблиц лидеров, что и Time Attack, и интегрирован в кампанию фестиваля Horizon (доступ к нему открывается после получения желтого браслета). Выполнение заданий из журнала Drift Attack позволит получить гоночный костюм и шлем в стиле Drift Attack, а также совершенно новый автомобиль версии Forza Edition — Jaguar XJ-S 1990 года. Приятным дополнением стало появление стандартной версии XJ-S в автосалоне, где любой игрок может приобрести ее в любое время.
Появление режима Drift Attack совпадает со стартом 5-го сезона плейлиста Horizon под названием «British Automotive» («Британский автопром»), который продлится до 8 октября. Ниже представлен список из 10 автомобилей, доступных в качестве наград (три из них впервые появляются в серии Horizon):
- 2019 Ginetta G40 Junior (нужно набрать 20 очков в летнем сезоне)
- 2021 McLaren 620R (нужно набрать 40 очков в летнем сезоне)
- 2015 Jaguar XKR-S GT (нужно набрать 20 очков в осеннем сезоне)
- 2021 MINI John Cooper Works GP (нужно набрать 40 очков в осеннем сезоне)
- 2006 Vauxhall Astra VXR (нужно набрать 20 очков в зимнем сезоне)
- 2016 Bentley Bentayga (нужно набрать 40 очков в зимнем сезоне)
- 2002 Lotus Esprit V8 (нужно набрать 20 очков в весеннем сезоне)
- 2023 Lotus Emira (нужно набрать 40 очков в весеннем сезоне)
- 2025 Bentley Continental GT Speed (нужно набрать 80 очков за весь сезон «British Automotive»)
- 2019 Aston Martin Valhalla Concept Car (нужно набрать 160 очков за весь сезон «British Automotive»)
Студия Playground Games также подтвердила, что следующая серия получит название «Horizon Meets»; в ней появятся временный интерактивный объект в духе японских магазинов 7-Eleven (конбини), дополнительный контент для режима Eventlab и автомобили, ранее не представленные в серии Horizon.
Хуясе. А почему новость о новом сезоне в форзе не через 2 недели после его начала, как обычно
Куиту опят какую-то сделали. Где ночные каньоны на jdm корчах?