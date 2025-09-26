В Forza Horizon 6 вернётся смена времён года

Долгожданный анонс Forza Horizon 6, несомненно, стал главным событием трансляции Xbox Tokyo Game Show 2025. Как давно предполагали фанаты и инсайдеры, следующим местом действия станет Япония. В интервью, опубликованном в блоге Xbox Wire, арт-директор Playground Games Дон Арсета намекнул, что открытый мир Forza Horizon 6 поразит игроков своей красотой и разнообразием.

Хотя сейчас мы не раскрываем слишком много подробностей, мы рады показать фанатам всю красоту Японии — как природную, так и городскую. От неоновых огней и возвышающихся зданий Токио-Сити — одного из самых детализированных и многоуровневых локаций на сегодняшний день — до безмятежности и природной красоты сельских и горных районов Японии — мы думаем, что игроки будут поражены открытым миром Японии, который мы создали. И хотя мы не стремимся воссоздать Японию и её окрестности в точности как прежде, нашей целью всегда было передать уникальную культурную сущность страны и представить её в максимально возможной для Horizon манере.

Система времён года, впервые представленная в Forza Horizon 4, вернётся в Forza Horizon 6, что подтвердила консультант по культуре Кёко Ямасита:

Команде также удалось создать систему, в которой сезонные изменения по-настоящему формируют мир — как весна, лето, осень и зима тонко меняют тон, активность и звук. Команда также гордится вниманием к повседневным деталям: фоновым звуком, таким как перезвон станций или звон летних колокольчиков, который мгновенно погружает в атмосферу игры. Это довольно сдержанный выбор, но в нём много правды.

Подробнее о Forza Horizon 6 будет объявлено в начале 2026 года. Игра выйдет в следующем году сначала на ПК и консолях Xbox, а версия для PlayStation 5 уже подтверждена и выйдет позже.