В новом видео Forza Horizon 6 было намеренно уменьшено количество машин на дорогах

На днях мы увидели новое видео игрового процесса Forza Horizon 6, опубликованное эксклюзивно IGN, в котором ситуация на дорогах казалась почти слишком спокойной, как отметили многие пользователи, но недавно появилось объяснение: количество машин на дорогах было намеренно уменьшено для этого случая.
Как позже объяснил Райан Маккаффри, редактор IGN, который освещал Forza Horizon 6 и, предположительно, управлял автомобилем во время игры, записанной для видео, основное внимание было уделено пейзажам.
Примечание для тех, кто комментирует: трафик здесь был намеренно сведён к минимуму, чтобы мы могли больше сосредоточиться на японских пейзажах. Очевидно, что в полной версии игры будет больше машин.
Действительно, мы привыкли к довольно высокой скорости и, безусловно, зрелищным и захватывающим гонкам в этой серии, поэтому вполне вероятно, что в Forza Horizon 6 также будет немало трафика, особенно в городских районах.
Дата выхода Forza Horizon 6 назначена на 19 мая на ПК и Xbox Series X|S.
В это время где-то в офисах, разрабы судорожно накручивают трафик на дороги.
В идеале бы трафик плотный вне гонок и во время ночных гонок...
я не наверное не в ту форзу играл/играю, почему-то в большинстве гонок трафика нет либо он очень мал)