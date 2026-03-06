В новом видео Forza Horizon 6 было намеренно уменьшено количество машин на дорогах

На днях мы увидели новое видео игрового процесса Forza Horizon 6, опубликованное эксклюзивно IGN, в котором ситуация на дорогах казалась почти слишком спокойной, как отметили многие пользователи, но недавно появилось объяснение: количество машин на дорогах было намеренно уменьшено для этого случая.

Как позже объяснил Райан Маккаффри, редактор IGN, который освещал Forza Horizon 6 и, предположительно, управлял автомобилем во время игры, записанной для видео, основное внимание было уделено пейзажам.

Примечание для тех, кто комментирует: трафик здесь был намеренно сведён к минимуму, чтобы мы могли больше сосредоточиться на японских пейзажах. Очевидно, что в полной версии игры будет больше машин.

Действительно, мы привыкли к довольно высокой скорости и, безусловно, зрелищным и захватывающим гонкам в этой серии, поэтому вполне вероятно, что в Forza Horizon 6 также будет немало трафика, особенно в городских районах.

Дата выхода Forza Horizon 6 назначена на 19 мая на ПК и Xbox Series X|S.