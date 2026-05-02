В сети появились подробности о наградах за лояльность в Forza Horizon 6

Пользователь с ником ForzaLeakz поделился новым скриншотом из грядущей гоночной аркады Forza Horizon 6. На изображении демонстрируются бонусы, которые получат ветераны серии на старте игры. Согласно утечке, за наличие сохранений из Forza Horizon 5 игрокам выдадут автомобиль Mercedes AMG One 2021 года выпуска. За игру в Forza Horizon 4 предусмотрен Aston Martin Vulcan 2016 года.

Новость вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников франшизы. Многие комментаторы в социальных сетях выразили недовольство тем, что выдача мощных гиперкаров через 5 минут после запуска полностью ломает систему прогрессии. Пользователи сети отмечают, что с учетом всех возможных бонусов геймеры могут получить около 13 машин в самом начале. Некоторые фанаты даже планируют завести новые аккаунты, чтобы начать прохождение заново и не портить впечатление от постепенного развития.

Кроме того, у сообщества остались вопросы к разработчикам. Геймеры интересуются, будут ли предусмотрены награды за старые проекты серии, включая Forza Horizon 1, 2 и 3, а также за игры из линейки Forza Motorsport, включая Forza Motorsport 5. Также фанаты удивились выбору призового автомобиля за Forza Horizon 4, поскольку многие ожидали увидеть McLaren Senna.