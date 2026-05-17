В сети появились жалобы на статтеры в Forza Horizon 6 на системах с AMD Ryzen 7 9800X3D

В социальных сетях развернулась дискуссия вокруг производительности процессоров AMD в гоночной игре Forza Horizon 6. Игроки обратили внимание на встроенный бенчмарк игры, который показывает количество рывков во время тестирования. На скриншотах видно, что системы на базе процессора AMD Ryzen 7 9800X3D в связке с видеокартами GeForce RTX 5090 и Radeon RX 9070 XT иногда демонстрируют нестабильную частоту кадров.

В 1 из самых обсуждаемых случаев игрок зафиксировал 731 статтер за стандартный прогон бенчмарка при среднем значении в 95 кадров в секунду. Другие пользователи также публиковали свои результаты, где количество микрозависаний составляло 2 или 6 за тест. Подобные показатели вызвали критику в адрес технических каналов. Поводом для споров послужили графики тестирования от популярных обозревателей, где на системах с RTX 5090 и RTX 5080 показана плавная работа без упоминания просадок. Комментаторы обвинили их в том, что они скрывают проблемы архитектуры X3D, не показывая графики времени кадра и статистику редких событий.

Однако многие участники обсуждения встали на защиту оборудования. Автор результата с 731 статтером позже признался, что во время тестирования его компьютер выполнял ресурсоемкие фоновые задачи. Другие игроки отметили, что небольшие зависания от 1 до 2 раз часто возникают по причине включения записи экрана в момент запуска теста. Часть пользователей связывает проблему с плохой оптимизацией игры, ожидая патчей от разработчиков, или рекомендует обновить драйверы чипсета для стабильной работы.