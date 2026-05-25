В сообществе Forza Horizon 6 появился злодей-водитель, портящий гонки

Поскольку Forza Horizon 6 уже привлекла более 6 миллионов игроков с момента запуска на прошлой неделе, многие геймеры активно участвуют в онлайн и офлайн гонках и событиях. Естественно, найдутся и нарушители спокойствия или странные водители, но никто не мог предсказать появление злодея в сообществе Forza Horizon.

Согласно нескольким видеороликам Forza Horizon 6, некоторые из которых стали вирусными на выходных, игрок под ником bowieknife99 создаёт всевозможные проблемы в игре, как онлайн, так и офлайн, используя Drivatars — по сути, призрачные версии игроков в онлайн-режиме, которые используют их манеру вождения и навыки для тренировки ИИ для офлайн-гонок. В любом случае, новые видеоролики с bowieknife99 появляются почти каждый день, демонстрируя склонность этого водителя устраивать хаос во время гонок, даже если вы играете в одиночку.

Среди популярных роликов — Honda среднего класса, легко побеждающая тюнингованную 787B, а также видео, где bowieknife99 на маленьком трёхколёсном автомобиле доминирует в дрэг-рейсе против других гиперкаров. Есть также ролики, где bowieknife99 внезапно спрыгивает с обрывов и сбивает игроков с трассы или толкает их на встречные препятствия во время гонок. Некоторые пользователи также жалуются, что с Drivatar, которым управляет bowieknife99, очень сложно справиться, поскольку он доминирует в офлайн-гонках, даже при самых низких настройках сложности.

В настоящее время нет объяснения тому, как этому игроку внезапно удалось совершить все эти невероятные подвиги. Мы не знаем, использовал ли он инструменты для модификации или просто злоупотреблял встроенными механиками игры. Теперь он приобрел почти мифический статус в сообществе Forza Horizon, подобно тому, как Let Me Solo Her завоевал свою репутацию в Elden Ring – только bowieknife99 делает прямо противоположное.