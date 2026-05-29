В таблице лидеров Forza Horizon 6 уже более 7,5 миллионов игроков

Forza Horizon 6 неуклонно набирает популярность, текущее количество игроков составляет 7,56 миллионов. Это примерно через неделю после полного релиза игры 19 мая, а ранний доступ начался 15 мая. Playground Games ранее подтвердили, что игра превысила 6 миллионов игроков вскоре после релиза, поэтому цифры в таблице лидеров указывают на дальнейший рост.

Интересно, что у Forza Horizon 5 после первой недели было более 10 миллионов игроков, что на тот момент стало самым большим показателем за первую неделю в истории Xbox и Game Pass. Шестая часть показала отличный старт, но, очевидно, не дотягивает до предыдущей.