Вышло обновление Forza Horizon 6 от 15 июня

Компания Playground Games выпустила обновление Forza Horizon 6 от 15 июня. Патч включает в себя некоторые общие исправления производительности и стабильности. Он также исправляет проблему, из-за которой запуск игры после запуска режима бенчмарка занимал больше времени, чем ожидалось.

Обновление включает в себя улучшения в отображении пикселизированного красного дыма в уличных гонках при использовании масштабирования. Оно также исправляет проблему, из-за которой частицы дождя были отключены в графическом пресете «Высокое» на ПК. Более того, оно исправляет артефакт размытия движения, появляющийся вдоль задней части Mitsubishi Lancer Evo VI GSR Edition 2001 года выпуска.

Обновление включает изменения в работе дрэг-шин, чтобы они вели себя более корректно. По словам разработчиков, дрэг-шины снижали индекс производительности (PI) автомобиля, при этом обеспечивая достаточное сцепление для успешного выступления во многих гонках, помимо дрэг-рейсинга. Это не было их запланированным назначением. Для решения этой проблемы команда скорректировала физику шин. В результате дрэг-шины больше не должны быть лучшим выбором для гонок, отличных от дрэг-рейсинга. Эти изменения призваны сделать выбор шин более сбалансированным и побудить игроков использовать правильные шины для каждого события.

Также стоит отметить, что разработчики улучшили баланс сложности. К сожалению, они не рассказали подробнее об этих улучшениях. Тем не менее, это хорошая новость, поскольку в некоторых гонках были серьёзные проблемы с читерством ИИ. Разработчики также исправили проблему с поведением старта гонки Drivatar.