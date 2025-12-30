Xbox рассылает подарочные наборы Forza Horizon 6 в преддверии релиза в 2026 году

В следующем году, очевидно, состоится релиз Forza Horizon 6, и, похоже, Xbox готовится поделиться дополнительной информацией об игре в ближайшее время, поскольку инфлюенсеры получили специальные подарочные наборы за последние несколько дней.

Эти наборы содержат различные приятные мелочи, такие как номерной знак на заказ, открытка «Привет из Японии» и освежитель воздуха Forza Horizon 6 в виде ёлочки.

Время публикации предполагает, что Forza Horizon 6 сыграет важную роль в презентации Xbox Developer Direct в январе 2026 года, анонс которой ожидается в ближайшие недели и которая состоится ближе к концу месяца.

Xbox уже подтвердила участие разработчика Playground Games в шоу, но, поскольку эта студия сейчас работает над Forza Horizon 6 и перезапуском Fable, возникли предположения о том, какие игры мы увидим от них.