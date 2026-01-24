Xbox следующего поколения? На презентации Forza Horizon 6 геймеры обнаружили загадочное оборудование

Недавно ера состоялась первая в этом году презентация Microsoft, и она едва ли разочаровала. Xbox Developer_Direct наконец-то предоставил некоторые подробности, и на сцену вышли две действительно мощные игры – Forza Horizon 6 и Fable могут стать одними из главных хитов 2026 года.

Developer_Direct снова сосредоточился на разработчиках, закулисном производстве и спокойном объяснении того, как создаются ожидаемые игры. Именно в этой «закулисной» перспективе игроки увидели нечто, что сразу же захватило воображение сообщества.

Ситуацию описал Филип Турчинский (создатель первого музея Xbox в Польше), который обратил внимание на одну деталь в видеоролике, посвящённом Forza Horizon 6. На столах разработчиков лежали закрытые устройства, и такое «маскирование» обычно не случайно и происходит, когда кто-то тестирует игру на оборудовании, которое ещё не разрешено демонстрировать миру.

Может ли это быть Xbox следующего поколения? Филип Турчинский выдвинул эту теорию, но, если быть реалистом, существует несколько вариантов. Это может быть и комплект разработчика текущего поколения, и комплект разработчика преемницы, и в таких ситуациях разработчики могут скрывать даже простые различия в корпусе или маркировке, чтобы никто не смог распознать оборудование по одному кадру.

Это особенно актуально, учитывая, что уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Xbox следующего поколения может быть готова уже в следующем году. Если Microsoft действительно готовит новую платформу, ведущие команды (например, Playground Games, работающие над Forza и Fable) получат приоритетный доступ к прототипам, чтобы инженеры могли собирать отзывы непосредственно от создателей самых важных игр.

Есть ещё один важный нюанс: Xbox следующего поколения, как говорят, будет напоминать гибрид ПК и консоли. Это означает, что «скрываемое устройство не обязательно должно быть какой-то загадочной консолью — это может быть и очень мощный тестовый ПК, подготовленный для новых сборок и инструментов.