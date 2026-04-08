Япония на полной скорости: Forza Horizon 6 обещает превратить гонки в настоящее искусство

Xbox Game Studios продолжает раскрывать детали Forza Horizon 6, делая акцент на её уникальной атмосфере. Новая часть серии станет не просто аркадной гонкой, а настоящим признанием в любви японской культуре, автопрому и искусству.

В рамках цикла «Искусство вождения» разработчики показали регион Тохоку — северную часть Японии с прохладным климатом и живописными пейзажами. Именно здесь игроки смогут увидеть работы реальных художников, интегрированные прямо в игровой мир.

Особое внимание уделено творчеству Сатоси Фудзита, более известного как Dragon76. Его яркие муралы украсят здания и станут частью визуальной идентичности игры, усиливая ощущение живого и аутентичного мира.

Релиз Forza Horizon 6 состоится 19 мая на Xbox и ПК. Владельцам PlayStation 5, по предварительным данным, придётся подождать до конца 2026 года.