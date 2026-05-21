Японские игроки высоко оценили достоверность игрового мира Forza Horizon 6

Дебют серии Forza Horizon от Playground Games в Японии спровоцировал бурные дискуссии среди местных геймеров. И дело не просто в радости от появления узнаваемых локаций: японские игроки поражены тем, насколько игровой мир кажется им «своим» и до боли знакомым.
Среди лавины отзывов выделяется комментарий легенды индустрии Кэйитиро Тоямы (автора Silent Hill и Forbidden Siren). Геймдизайнер признался, что после затяжного игрового марафона поймал ощущение дежавю на улицах Токио:
«Я вышел на улицу и не сразу понял, где нахожусь. Реальный город выглядел в точности как Forza Horizon 6».
Архитектор Юта Хориэ разобрал феномен игры в вирусном посте. Он объяснил поразительный реализм через теорию городского дизайна Кевина Линча. По его словам, Playground Games идеально перенесла в виртуальный мир пять ключевых элементов, из которых люди мысленно строят образ любого города: пути, границы, районы, узлы и ориентиры. Крутые подъемы в горах, железнодорожные эстакады, быстрые узкие реки, угловые торговые лавки и проселочные дороги — все эти элементы, как отмечает архитектор, незаметно для самого человека воссоздают в его памяти подлинный облик Японии.
Рядовые пользователи полностью согласны с экспертами. Жители провинции хвалят игру за безупречное воссоздание глубинки: от резких переходов асфальта в гравий до защитных бетонных стен на горных перевалах. Но больше всего японцев восхитила точность в неочевидных деталях — например, огромные парковки возле деревенских комбини (круглосуточных минимаркетов), которые считаются неотъемлемой фишкой местной загородной жизни.
Forza Horizon 6 уже вышла на PC и Xbox Series X/S (доступна в Game Pass), а на PS5 ожидается во второй половине 2026 года.
кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку...
в FH4 Шотландия ощущалась везде, в каждом камне на заборчиках, в лесах, замках, лугах. С монитора сразу было видно где происходят действия. Антураж бомбический. Все актуально, всё в тему.
в FH5 Мексика больше была представлена климатом и редкими строениями. В остальном просто набор биомов: джунгли, пустыня, каньон, пляжи, вулкан. Но в принципе контентом заполнили и некоторые события были даже прикольные.
в FH6 разработчикам удалось сделать максимально невнятную, пресную и безжизненную обстановку.
Коробки домов Токио - это просто дно. Город похож на тот, что был в первом TDU. Модели авто в трафике G63 и Wrangler - серьезно? В историях про Японию впихивают американские маскл кары.... вы там нормальные? Всё настолько стерильно, безлико, это точно фестиваль гонок на родине JDM ? Почему-то в игре районы не называются префектурами, косяк локализации?
Не знаю, как они умудрились растерять тот драйв, атмосферу праздника, дух региона событий, что были в предыдущих частях серии. К управлению авто появились вопросы- физика совершенно другая. У машин появились отвратительные тормоза и недостаточная поворачиваемость. Компенсируется только ручником. Дань моде? Привет NFS и Crew Motorfest?
имхо. это самая переоцененная игра серии
з.ы. а вот и клоуны подъехали, которым хоть ссы в глаза - все божья роса
японцы известны своей вежливостью так что ни чего удивительного в этой новости нет
Про что игра? Каждый раз, когда вижу геймплей этой игры, там постоянно кто-то на машине сносит деревья как траву и летит куда-то с обрыва.
Реализм )