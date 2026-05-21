Японские игроки высоко оценили достоверность игрового мира Forza Horizon 6

Дебют серии Forza Horizon от Playground Games в Японии спровоцировал бурные дискуссии среди местных геймеров. И дело не просто в радости от появления узнаваемых локаций: японские игроки поражены тем, насколько игровой мир кажется им «своим» и до боли знакомым.

Среди лавины отзывов выделяется комментарий легенды индустрии Кэйитиро Тоямы (автора Silent Hill и Forbidden Siren). Геймдизайнер признался, что после затяжного игрового марафона поймал ощущение дежавю на улицах Токио:

«Я вышел на улицу и не сразу понял, где нахожусь. Реальный город выглядел в точности как Forza Horizon 6».

Архитектор Юта Хориэ разобрал феномен игры в вирусном посте. Он объяснил поразительный реализм через теорию городского дизайна Кевина Линча. По его словам, Playground Games идеально перенесла в виртуальный мир пять ключевых элементов, из которых люди мысленно строят образ любого города: пути, границы, районы, узлы и ориентиры. Крутые подъемы в горах, железнодорожные эстакады, быстрые узкие реки, угловые торговые лавки и проселочные дороги — все эти элементы, как отмечает архитектор, незаметно для самого человека воссоздают в его памяти подлинный облик Японии.

Рядовые пользователи полностью согласны с экспертами. Жители провинции хвалят игру за безупречное воссоздание глубинки: от резких переходов асфальта в гравий до защитных бетонных стен на горных перевалах. Но больше всего японцев восхитила точность в неочевидных деталях — например, огромные парковки возле деревенских комбини (круглосуточных минимаркетов), которые считаются неотъемлемой фишкой местной загородной жизни.

Forza Horizon 6 уже вышла на PC и Xbox Series X/S (доступна в Game Pass), а на PS5 ожидается во второй половине 2026 года.