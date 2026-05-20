Японский ажиотаж: Forza Horizon 6 в день релиза собрала почти 4 миллиона игроков и установила рекорд франшизы

Запуск новой части аркадной гоночной серии от Playground Games оказался феноменально успешным. 19 мая Forza Horizon 6 стала доступна всем пользователям по всему миру и в первые же сутки привлекла внимание колоссального числа геймеров. Согласно данным внутриигрового рейтинга, к утру 20 мая количество зафиксированных игроков преодолело отметку в 3,7 миллиона человек, из которых более миллиона новых учетных записей зарегистрировались в игре буквально за ночь после официального старта продаж.

Невероятные показатели также зафиксировали на платформе Steam. Согласно статистике SteamDB, максимальное одновременное количество гонщиков обновило исторический рекорд всей франшизы Horizon на площадке Valve, составив 273 148 одновременных игроков, побив показатели первых дней на 40 тысяч дополнительных копий. Очевидно, что общие кроссплатформенные данные, с учетом бесплатной версии по подписке Xbox Game Pass в день запуска, имеют колоссальные пропорции и сделают проект одним из лучших стартов текущего поколения консолей Xbox.

Такая популярность к игре имеют свою цену... Этой ночью официальные службы Microsoft буквально перестали справляться с лавиной трафика. Многие функции в мультиплеерной среде замедлились: пользователи социальных сетей жаловались на долгую подгрузку винилов-аватаров, недоступность кооперативных заездов Horizon CoLab и вылеты при открытии мировых таблиц рейтингов ввиду отключения серверов аукциона и обмена данных.

Вскоре официальный студии техподдержки экстренно прокомментировал ситуацию, подтвердив трудности: «Мы осведомлены о проблемах с подключением к онлайн-режиму, с которыми столкнулись некоторые наши водители... Извиняемся за неудобства». К счастью, все сетевые ограничения удалось исправить спустя несколько часов. К утру 20 мая та же поддержка объявила о штатном 100-процентном функционировании онлайн-инфраструктуры японского фестиваля.

Отметим, что пока одни геймеры простаивают в пробках к серверам или исследуют новые автопарки JDM на улицах неонового Токио, другие развлекаются нестандартно. Накануне релиза комьюнити на полном серьезе принялось сравнивать новейшие технологичные отражения водной глади из шестой Horizon с физикой старой доброй RDR 2:

Ощутить красоты японского автопрома Forza Horizon 6 может уже сейчас на ПК через Steam или Microsoft Store или на Xbox Series X|S. Пользователям PlayStation 5 пока остается терпеливо ждать, релиз гонки на эту платформу ожидается до конца 2026 года.