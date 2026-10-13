Заряженное купе BMW M4 CS получило персональный трейлер в Forza Horizon 6

Разработчики гоночного симулятора Forza Horizon 6 опубликовали новый геймплейный ролик, полностью посвященный купе BMW M4 CS. Презентация автомобиля прошла под лозунгом «The track is not enough for the BMW M4 CS», намекающим, что потенциал этой машины выходит далеко за рамки закрытых автодромов.

Главной звездой видео стала трековая модификация баварского спорткара. Версия CS известна в автомире благодаря повышенной производительности, облегченному кузову и жесткой подвеске, созданной для идеального контроля на дороге. Выделив купе персональное экранное время, создатели наглядно продемонстрировали как безупречную детализацию виртуальной копии, так и общую масштабность автопарка симулятора.

Студия Playground Games оставила за кадром точные игровые характеристики и способы разблокировки новинки. Впрочем, игроки уже знают, что получить BMW M4 CS можно в качестве одной из ключевых наград в крупном сезонном обновлении «Horizon Meets».