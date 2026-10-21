Forza Motorsport 2 получила крупное обновление неофициального ПК-порта - появились сетевые гонки и улучшения графики

Энтузиасты продолжают совершенствовать неофициальный перенос гоночного симулятора Forza Motorsport 2, вышедшего в 2007 году эксклюзивно для Xbox 360. Разработчик под псевдонимом herculabs выпустил версию 0.3.1 проекта Forza Motorsport 2 Native, основанного на технологии статической рекомпиляции.

В отличие от традиционной эмуляции, технология статической рекомпиляции позволяет заранее преобразовать оригинальный исполняемый код Xbox 360 в код, предназначенный для современных процессоров ПК. Благодаря этому игра может работать непосредственно в Windows, без необходимости эмулировать центральный процессор консоли в реальном времени.

Одним из наиболее интересных направлений развития проекта стала реализация сетевых гонок через System Link. Такой подход позволяет организовывать многопользовательские заезды без подключения к оригинальной инфраструктуре Xbox Live. Разработчики также работают над улучшением синхронизации автомобилей и обработкой сетевых пакетов, хотя полноценная стабильность многопользовательского режима пока не гарантируется.

Значительное внимание уделяется графической составляющей и производительности. Развитие проекта включает устранение визуальных дефектов, оптимизацию обработки графических данных и повышение плавности игрового процесса. Неофициальный порт уже поддерживает разрешение вплоть до 4K, расширенные настройки изображения и режимы с частотой 60 и 120 кадров в секунду, хотя стабильность повышенной частоты зависит от оборудования и конкретных условий.

При этом Forza Motorsport 2 Native остаётся экспериментальным проектом. Некоторые режимы, включая карьеру и локальный многопользовательский режим, ещё требуют дополнительного тестирования. Для запуска также необходима собственная копия оригинальной игры для Xbox 360 — игровые файлы не входят в состав неофициального порта.