20 лет Forza Motorsport: Fujimi Kaido снова в деле, новые машины и свободные заезды

Юбилейное 20-е обновление Forza Motorsport приурочено к 20-летию серии. В игру возвращается культовая трасса Fujimi Kaido, а также появляется одна из самых ожидаемых функций — Public Meetups, позволяющая участвовать в свободных заездах без ограничений и правил. Помимо этого, в игру добавлены новые машины, улучшения ИИ и расширенная поддержка гоночных рулей.
Вот частичный список ключевых нововведений в обновлении:
Возвращение трассы Fujimi Kaido
Одна из самых известных трасс в истории Forza теперь доступна в двух вариантах: стандартном и обратном. Общая длина маршрута — 16,5 км
Public Meetups (открытые встречи игроков)
Новый формат многопользовательских заездов без ограничений по технике и правилам
- Fujimi Kaido Drift Meetup — круглосуточные дрифт-сессии
- Cycled Drift Meetup — голосование за дрифт-трассу из 73 вариантов
- Nordschleife Track Day — свободные заезды на Нюрбургринге
- Cycled Track Day — свободные заезды по разным трассам
Новый DLC — Racing Heroes Car Pack
Пять новых автомобилей. Стоимость: $4.99 (не входит в сезонные пропуски и издания Premium)
- 2024 Ford Mustang GT3
- 2008 Mazda Furai
- 2001 Nissan Silvia Spec-R (Formula Drift)
- 1997 Toyota Mark II Tourer V JZX100
- 1984 De Tomaso Pantera GT5
Улучшения ИИ
Обновлённая система Drivatar делает заезды более безопасными: улучшено поведение на стартах и в борьбе бок о бок.
Поддержка рулей
Добавлена возможность калибровки, учтён поворотный угол в зависимости от машины, переработаны настройки force feedback.
Обновление саундтрека
В игру возвращены композиции из Forza Motorsport 3–6, а также добавлены новые треки от композитора Лэнса Хейза.
Подробности обо всех изменениях, новых машинах, трассах и событиях доступны в официальных заметках об обновлении на сайте Forza Motorsport.
Смутные сомнения меня терзают, что это хоть как то поможет последней Motorsport.