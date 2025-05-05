20 лет Forza Motorsport: Fujimi Kaido снова в деле, новые машины и свободные заезды

Юбилейное 20-е обновление Forza Motorsport приурочено к 20-летию серии. В игру возвращается культовая трасса Fujimi Kaido, а также появляется одна из самых ожидаемых функций — Public Meetups, позволяющая участвовать в свободных заездах без ограничений и правил. Помимо этого, в игру добавлены новые машины, улучшения ИИ и расширенная поддержка гоночных рулей.



Вот частичный список ключевых нововведений в обновлении:

Возвращение трассы Fujimi Kaido

Одна из самых известных трасс в истории Forza теперь доступна в двух вариантах: стандартном и обратном. Общая длина маршрута — 16,5 км

Public Meetups (открытые встречи игроков)

Новый формат многопользовательских заездов без ограничений по технике и правилам

Fujimi Kaido Drift Meetup — круглосуточные дрифт-сессии

Cycled Drift Meetup — голосование за дрифт-трассу из 73 вариантов

Nordschleife Track Day — свободные заезды на Нюрбургринге

Cycled Track Day — свободные заезды по разным трассам

Новый DLC — Racing Heroes Car Pack

Пять новых автомобилей. Стоимость: $4.99 (не входит в сезонные пропуски и издания Premium)

2024 Ford Mustang GT3



2008 Mazda Furai



2001 Nissan Silvia Spec-R (Formula Drift)



1997 Toyota Mark II Tourer V JZX100



1984 De Tomaso Pantera GT5

Улучшения ИИ

Обновлённая система Drivatar делает заезды более безопасными: улучшено поведение на стартах и в борьбе бок о бок.

Поддержка рулей

Добавлена возможность калибровки, учтён поворотный угол в зависимости от машины, переработаны настройки force feedback.

Обновление саундтрека

В игру возвращены композиции из Forza Motorsport 3–6, а также добавлены новые треки от композитора Лэнса Хейза.

Подробности обо всех изменениях, новых машинах, трассах и событиях доступны в официальных заметках об обновлении на сайте Forza Motorsport.