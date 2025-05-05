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Forza Motorsport 10.10.2023
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.3 307 оценок

20 лет Forza Motorsport: Fujimi Kaido снова в деле, новые машины и свободные заезды

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Юбилейное 20-е обновление Forza Motorsport приурочено к 20-летию серии. В игру возвращается культовая трасса Fujimi Kaido, а также появляется одна из самых ожидаемых функций — Public Meetups, позволяющая участвовать в свободных заездах без ограничений и правил. Помимо этого, в игру добавлены новые машины, улучшения ИИ и расширенная поддержка гоночных рулей.

Вот частичный список ключевых нововведений в обновлении:

Возвращение трассы Fujimi Kaido
Одна из самых известных трасс в истории Forza теперь доступна в двух вариантах: стандартном и обратном. Общая длина маршрута — 16,5 км

Public Meetups (открытые встречи игроков)
Новый формат многопользовательских заездов без ограничений по технике и правилам

  • Fujimi Kaido Drift Meetup — круглосуточные дрифт-сессии
  • Cycled Drift Meetup — голосование за дрифт-трассу из 73 вариантов
  • Nordschleife Track Day — свободные заезды на Нюрбургринге
  • Cycled Track Day — свободные заезды по разным трассам

Новый DLC — Racing Heroes Car Pack
Пять новых автомобилей. Стоимость: $4.99 (не входит в сезонные пропуски и издания Premium)

    • 2024 Ford Mustang GT3
    • 2008 Mazda Furai
    • 2001 Nissan Silvia Spec-R (Formula Drift)
    • 1997 Toyota Mark II Tourer V JZX100
    • 1984 De Tomaso Pantera GT5

Улучшения ИИ
Обновлённая система Drivatar делает заезды более безопасными: улучшено поведение на стартах и в борьбе бок о бок.

Поддержка рулей
Добавлена возможность калибровки, учтён поворотный угол в зависимости от машины, переработаны настройки force feedback.

Обновление саундтрека
В игру возвращены композиции из Forza Motorsport 3–6, а также добавлены новые треки от композитора Лэнса Хейза.

Подробности обо всех изменениях, новых машинах, трассах и событиях доступны в официальных заметках об обновлении на сайте Forza Motorsport.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
vovangt4

Смутные сомнения меня терзают, что это хоть как то поможет последней Motorsport.