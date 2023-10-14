Авторы Forza Motorsport прислушивается к отзывам и гарантирует новые обновления

Компания Turn 10, разработчик Forza Motorsport, обратилась к игровому сообществу с посланием, в котором дала понять, что прислушивается к критике и гарантирует новые обновления, еще раз подчеркнув платформенный характер проекта.
"Прошла неделя с момента выхода Forza Motorsport для владельцев Premium Edition, и за это время мы прочитали ваши комментарии и прислушались к вашим опасениям", - говорится в сообщении студии.
Forza Motorsport задумывалась как гоночная платформа, которая будет меняться и адаптироваться с течением времени. Это включает в себя изменения в игровых системах и функциях, улучшения качества жизни, а также новый контент, который будет появляться каждый месяц. С тех пор как геймеры получили Forza Motorsport, команда продолжает разрабатывать новые исправления и постоянно вносить улучшения, некоторые из которых будут доступны уже на следующей неделе. Следите за подробностями и полной информацией о выпуске на нашем сайте и каналах Forza Motorsport. Хотя это первое обновление посвящено вопросам качества жизни и стабильности, мы надеемся и дальше прислушиваться к отзывам наших игроков и оценивать их в будущих обновлениях. Благодарим вас за участие в сообществе Forza Motorsport и за постоянную поддержку и терпение.
Запуск Forza Motorsport, сопровождавшийся очень низким числом игроков в Steam, оказался, возможно, менее значимым, чем рассчитывали Turn 10 и Microsoft, учитывая высокие амбиции игры.
Конечно, нам еще предстоит увидеть реальные цифры, чтобы понять, смогла ли новая часть игры сравниться с необычайным успехом Forza Horizon 5, число игроков которой уже превысило 32 млн. человек, но, как уже говорилось, появление обновлений и контента, несомненно, изменит облик игры уже через несколько месяцев.
Ни в одну часть не играл)
я вот эту скачал, 2 гонки скатал и удалил
Ну так есть и предыдущие части форзы ))
Прохожу сингл, просто набор заездов для урезанного круга машин, даже тачку нельзя сменить походу чемпионата( Зе Крю новый с плейлистами и то интереснее был. Сложность ботов зависит от трассы, чем больше поворотов тем они быстрее едут как по рельсам, причем в дождь они медленнее и на 8 макс сложности их побеждал
forza конвеер