Авторы гоночного симулятора Forza Motorsport раскрыли подробности о продвинутом ИИ ©

Во время последней ежемесячной трансляции творческий директор Forza Motorsport Крис Эсаки (Chris Esaki) подробно рассказал об обновленном искусственном интеллекте, с которым игрокам предстоит столкнуться в грядущей гоночной игре.

Эсаки объяснил, что в такой игре, как Forza Motorsport, система искусственного интеллекта имеет две стороны: ИИ-контроллер, то есть то, как управляемые компьютером гонщики тормозят, дросселируют и рулят, и линия движения, то есть траектория, по которой они движутся по трассе. По словам Эсаки, обе эти системы были полностью переработаны и соответствуют главному принципу игры - чистым, конкурентоспособным кольцевым гонкам.

Для этого Turn 10, по сути, переделала принцип работы Drivatar. Ранее, как вы, возможно, помните, Drivatar пытался воспроизвести реальное поведение реальных пользователей из списка ваших друзей, основываясь на их предыдущих гонках в Forza. Однако это означало, что поведение "небезопасных водителей" также воспроизводилось в ваших заездах, что могло превратить их в подобие Destruction Derby.

В новой Forza Motorsport поведение пользователей больше не будет имитироваться. Только окраска и другие настройки, сделанные для автомобилей и костюмов водителей, будут переноситься в гонки друзей с помощью Drivatar.

Чтобы создать максимально быстрый ИИ без каких-либо читов, Turn 10 использовала машинное обучение, чтобы освоить все комбинации трассы, автомобиля (включая апгрейды) и погодных условий. Если в Forza Motorsport 7 было всего три линии движения, которые вручную добавлялись в игру разработчиками, то в новой Forza Motorsport для каждой комбинации предусмотрено девятнадцать линий движения.

По сравнению с предыдущей игрой, проведенной на трассе Maple Valley, модернизированный ИИ оказался на 13 секунд быстрее. ИИ теперь использует все возможности трассы, включая прижим к обочине, и даже выглядит более правдоподобно.

Это также означает, что, несмотря на отсутствие скриптовых ошибок, "честные ошибки" ИИ время от времени возможны.

Эсаки также вновь затронул тему модели столкновения. Ранее он уже упоминал о 48-кратном повышении точности системы в новой игре, но на этот раз он показал, что прежняя физика вызывала скачки и дикое поведение подвесок. Новая система должна обеспечить улучшенную управляемость.

Выход Forza Motorsport намечен на 10 октября для ПК и Xbox Series S|X.