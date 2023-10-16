Более 30% игроков в новой Forza Motorsport так и не смогли финишировать в самой первой гонке

Несмотря на положительные оценки от прессы, новую Forza Motorsport от студии Turn 10 игроки встретили достаточно прохладно. Об этом свидетельствует низкий онлайн в Steam и негативные отзывы, а теперь еще и статистика достижений. Как оказалось, достаточно большая часть игроков Forza Motorsport даже не захотела завершать свой первый заезд, сразу же забросив игру.
В сети обратили внимание на список достижений Forza Motorsport в Microsoft Store, где можно отслеживать определенную статистику в реальном времени. Самый легкий трофей, который, по логике, должен быть у всех владельцев игры, получили только 69.8% игроков. Речь идет о достижении "Добро пожаловать в Forza", которое выдается за прохождение любой первой гонки.
То есть, больше 30% игроков Forza Motorsport не стали завершать свой первый заезд, но как минимум запустили игру. Другой трофей подсказывает, что около 60% геймеров так и не вышли из обучающей области в режиме карьеры.
Такая низкая вовлеченность аудитории может быть связана с доступностью игры в Game Pass. Гоночную аркаду могли установить на консоль и ПК, чтобы оценить визуальные и геймплейные нововведения, а затем практически сразу же удалить.
А эти проценты высчитываются из всех владельцев игры или только из тех, что хоть раз запускали её?
Ну, у Motorsport 7 первую гонку проехало 73.67. Motorsport 5 первую гонку проехало 85.38. Horizon 5 пролог прошли 68.8. Horizon 4 73.5 прошли пролог.
Тогда выходит большая часть провал? Или выдают желаемое за действительное обычную ситуацию, которая чуть ли не у всех игр, по моим наблюдениям
В стиме всегда какая то странность с достижениями.
Взять тот же балдурс гейт 3.
1 акт не прошли 60% игроков.
Окей возьмем 10% аккаунтов где игра не была запущена из расчета достижения про Аверно..
Получается 50% игроков купили игру и забросили.
У меня Балдур в стиме есть, но проходил с друзьями на пиратке. А к лицухе позже вернусь уже для одиночного прохождения. Поэтому и достижений у меня там почти нет.
Я не прошел первый акт, купил игру и задушился промахами, инвентарем и сменой членов группы через лагерь. в итоге забросил на лагере гоблинов. Подожду дефинитив эдишн, сейчас к игре очень много претензий.
На этом этапе уже наиграно 30 часов, рефанд невозможен, скорее всего большинство людей также в бг и поиграли
Немало людей экономят и покупают оффлайн аккаунты. БГ3 думаю не исключение, а для синхронизации достижений с серверами стима ак не переводят понятное дело в онлайн
Не о чем еще не говорит
А мне игра очень даже понравилась, правда я с руля играл (Т150) и да ей нужен ссд, и не вообще любой ссд, а ссд у которого чтение в районе 3500 мб/с. видеопамяти она потребляет за 10 гиг, хотя в настройках пишет что будет около 5000 мб.... играл на 1080. очень бодро идёт. карта радеон. картинка радует, оптимизация (если у вас современный ссд) тоже порадовала.