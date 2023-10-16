Более 30% игроков в новой Forza Motorsport так и не смогли финишировать в самой первой гонке ©

Несмотря на положительные оценки от прессы, новую Forza Motorsport от студии Turn 10 игроки встретили достаточно прохладно. Об этом свидетельствует низкий онлайн в Steam и негативные отзывы, а теперь еще и статистика достижений. Как оказалось, достаточно большая часть игроков Forza Motorsport даже не захотела завершать свой первый заезд, сразу же забросив игру.

В сети обратили внимание на список достижений Forza Motorsport в Microsoft Store, где можно отслеживать определенную статистику в реальном времени. Самый легкий трофей, который, по логике, должен быть у всех владельцев игры, получили только 69.8% игроков. Речь идет о достижении "Добро пожаловать в Forza", которое выдается за прохождение любой первой гонки.

То есть, больше 30% игроков Forza Motorsport не стали завершать свой первый заезд, но как минимум запустили игру. Другой трофей подсказывает, что около 60% геймеров так и не вышли из обучающей области в режиме карьеры.

Такая низкая вовлеченность аудитории может быть связана с доступностью игры в Game Pass. Гоночную аркаду могли установить на консоль и ПК, чтобы оценить визуальные и геймплейные нововведения, а затем практически сразу же удалить.