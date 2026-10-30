Дэн Гринаволт покидает Turn 10 спустя почти 27 лет

После почти 27 лет работы над серией Forza Motorsport Дэн Гринаволт покидает пост руководителя Turn 10 Studios. Эта новость появилась на фоне масштабной реорганизации в Xbox: было принято решение объединить Turn 10 и Playground Games — студии, отвечающие за Forza Motorsport и Forza Horizon соответственно. Уход одной из ключевых фигур в истории серии, наряду с внутренней реструктуризацией, вызывает серьёзные вопросы о будущем этого симулятора от Microsoft — возможно, серия прекратит своё существование (или будет каким-то образом интегрирована в Forza Horizon).

В прошлом месяце Microsoft объявила об объединении двух разработчиков в рамках более широкой реструктуризации своего игрового подразделения. Студия Playground Games, известная прежде всего по серии Forza Horizon (а в настоящее время также работающая над Fable), поглотила Turn 10 Studios. Новая структура сохраняет два рабочих офиса: в Лимингтон-Спа и Редмонде.

Реорганизация последовала за непростым периодом для Turn 10: в прошлом году в студии было сокращено более 70 сотрудников. В последующие месяцы деятельность Turn 10 была сосредоточена преимущественно на поддержке Forza Motorsport, при этом никакой конкретной информации о разработке новой части серии не появлялось. После интеграции оставшихся сотрудников Playground Games ресурсы студии будут направлены на проекты, которыми управляет объединённая структура — в первую очередь на серии Forza Horizon и Fable. Это обусловлено успехом первой из них и высокими ожиданиями от перезапуска второй. Подобные изменения могут повлиять на распределение ресурсов и будущие приоритеты Microsoft, хотя официальных заявлений о прекращении развития серии Forza Motorsport пока не поступало.

Нельзя однозначно утверждать, что Forza Motorsport закрыта или что она никогда не вернётся, однако, учитывая слабые показатели последней части, складывается именно такое впечатление.