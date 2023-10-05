Digital Foundry детально рассмотрела графическую эволюцию Forza Motorsport на Xbox X Series X|S ©

Как и следовало ожидать, команда Digital Foundry уже успела познакомиться с Forza Motorsport в преддверии ее предстоящего релиза, и результатом этого знакомства стал представленный технический обзор, в котором рассматриваются многие детали, связанные с Forza.

Разумеется, посмотреть видео стоит полностью, но здесь хотелось бы сосредоточиться на сравнении с Forza Motorsport 7 (2017). Именно сравнения с Forza Motorsport 7 и занимают большую часть представленного анализа, и это увлекательный взгляд на то, как Turn 10 удачно продвигается вперед в нынешнем поколении.

В обзоре Forza Motorsport названа "приятным обновлением" по сравнению с Forza 7 для Xbox One, что не может не радовать, поскольку некоторые из них даже не были обнаружены при знакомстве с игрой на Xbox Series X|S. Ниже приводится короткое описание ряда заметных обновлений игры, включая переработанную листву и освещение:

В Turn 10 очень удачно использовали вымышленный дизайн трассы Maple Valley, разместив множество нависающих деревьев по краям трассы, что позволило создать более динамичный внешний вид трассы, подчеркивающий измененную листву. Освещение в игре в целом также получило значительное улучшение. В Forza Motorsport 7 освещение было плоским и выглядело неестественно в затененных местах. В новой части игры освещение выглядит более насыщенным, что особенно заметно на сложных участках, таких как трибуны.



Во многом это связано с применением в игре технологии ray-traced ambient occlusion (RTAO), которая присутствует в версии Forza Motorsport для Series X в режимах Performance RT и Visuals. Глобальное освещение также кажется значительно улучшенным, трасса и объекты окружения приобретают более естественный оттенок при различных условиях освещения. Временами эти улучшения дают очень яркую картинку с динамичным освещением по сравнению с предыдущей версией.

Но от этого она не становится менее зрелищной, и в этой связи нам предстоит оценить три доступных графических режима. Самый требовательный, режим RT Quality, позволяет играть со всеми включенными технологиями трассировки лучей и визуальными улучшениями, но при этом жертвует производительностью в 30 fps. При этом производительность остается стабильной без изменения масштаба и работает нативно в 4K.

Совсем другое дело - режим RT Performance, который ограничивает использование трассировки лучей и эффектов постобработки, а также позволяет поддерживать стабильные 60 fps при работе в нестандартном разрешении. Последний режим позволяет играть в нативном 4K и 60 fps при более низком визуальном уровне, но по-прежнему выглядит весьма эффектно.

При переходе к Xbox Series S меняется разрешение, что аналогичным образом сказывается на производительности. Похоже, что пришлось урезать уровень моделей и детализации, но главное - это цель, и, как отметили в DF, на консолях она, очевидно, достигнута. Понятно, что больше всего они анализировали отражения, поскольку именно они хорошо выделяются. И здесь, если смотреть на детализацию, результат с использованием трассировки лучей заметно лучше. Безусловно, в синематике это выглядит гораздо эффектнее.

Однако уже на первых порах были отмечены отдельные проблемы с некоторыми автомобилями. В этом нет ничего удивительного - при использовании технологий реального времени что-то может пойти не так, как хотелось бы, и это должно быть исправлено. При этом, редакция DF не тестировала версию для ПК, которая, как нам уже известно, на графических процессорах Nvidia вызывает серьезные проблемы. Как обычно, проблемы проявляются в первые несколько дней, и на этой неделе предстоит немало хлопот, чтобы подготовить игру к ее глобальному релизу.

Те, кому посчастливилось приобрести премиум-версию игры, оформив прямой предзаказ или перейдя на версию Game Pass, смогут поиграть в нее уже сегодня. Остальным придется подождать до 10 октября, чтобы насладиться Forza Motorsport на Xbox X Series X|S и ПК.