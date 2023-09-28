Digital Foundry поделилась первыми впечатлениями от новой Forza Motorsport и оценила ее эволюцию ©

До выхода Forza Motorsport остается еще несколько дней, но некоторые журналисты уже получили доступ к игре, обзоры которой будут доступны 4 октября. А пока Digital Foundry делится своими первыми впечатлениями от новой Forza Motorsport, анализирует ее эволюцию и даже делает сравнение с предшественницей и конкурентом в лице Gran Turismo 7. По их словам, они сделали это на основе ограниченной демо-версии, а не полной версии. игра.

Прежде всего, это предшественник Forza Motorsport 7, поскольку техническая эволюция в нем просто поразительна. Forza Motorsport 7 была крайне навороченной игрой, из-за чего в некоторых случаях может сложиться впечатление, что она не так уж сильно эволюционировала. Но если посмотреть на все эффекты и технологии, использованные в Forza Motorsport, то можно сказать, что игра стала гораздо более целостной, красивой и реалистичной.

Хорошим примером является то, что они не хотели добавлять визуальные эффекты к использованию реального освещения, используемого для придания реалистичного вида благодаря трассировке лучей. Тут-то и кроется основа работы, которую Turn 10 проделала, чтобы создать абсолютно все с нуля. Перед нами не эволюция, а совершенно новая часть ForzaTech. Что касается детализации, то на самом деле она значительно выше, чем в Forza Motorsport 7.

Динамика развития замечательная, но, похоже, что в данной сборке были обнаружены небольшие визуальные недочеты, которые, возможно, будут устранены в финальной версии игры. Речь идет о таких элементах, как оформление или некоторые текстуры, которые, похоже, не дотягивают до стандартов, заданных всей остальной игрой, и выделяются на общем фоне. К примеру, ночные гонки, где освещение играет основополагающую роль, когда дело доходит до отбрасывания теней, создаваемых в реальном времени. Одна из камер, которая явно выделяется, - это камера кабины пилота, где тени действительно важны для создания ощущения реалистичности в середине игры. Хотя нельзя отрицать и отличный результат, который дает трассировка лучей в отражениях при игре с внешней камеры.

После рассказа о том, как применяются различные режимы качества производительности - от 60 fps с Ray Tracing и без него до 30 fps с родным разрешением 4K и Ray Tracing даже в зеркалах, - становится ясно, что игра дает то, что предлагает каждый из режимов. Но даже в этом случае стоит задуматься о сравнении с тем, чего достигла Gran Turismo 7. Здесь, по мнению Digital Foundry, основное внимание следует уделять не результату, а технологиям, используемым в процессе игры, и здесь Forza Motorsport соблюдает баланс в свою пользу, поскольку использует их в режиме реального времени.

Самое главное, что игра, похоже, соответствует стандартам, установленным Turn 10, - сделать визуально потрясающую игру, которая задаст определенный минимальный стандарт на будущее. Постоянное использование трассировки лучей, работа с частотой 60 fps даже при разрешении до 4K - это выдающиеся показатели, которые не омрачают другие аспекты, в которые не хотелось влезать... геймплей.

Но для этого нам нужно дождаться 4 октября, то есть того момента, когда начнут появляться обзоры на Forza Motorsport и можно будет понять, что нас ожидает. Forza Motorsport выйдет 10 октября, а для владельцев Premium Edition - на 5 дней раньше, на консолях Xbox X Series X|S и ПК.