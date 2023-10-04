Энтузиасты сравнили графику релизной версии Forza Motorsport с прошлой частью и Gran Turismo 7

В преддверии скорого релиза Forza Motorsport компания Microsoft разрешила публикацию различных видеоматериалов по игре. Теперь у нас есть полное представление, как будет выглядеть релизная версия новой гонки. Некоторые энтузиасты уже поспешили сравнить Forza Motorsport с прошлой частью и главным конкурентом в лице Gran Turismo 7.
Похоже, у разработчиков из студии Turn 10 добиться визуального скачка не получилось. Новая Forza Motorsport безусловно выглядит лучше прошлой игры серии, однако улучшения графики оказались не слишком впечатляющими. Сравнение релизной версии Forza Motorsport с Forza Motorsport 7 вы можете увидеть ниже.
Как можно заметить, общие текстуры двух игр выглядят примерно одинаково. Forza Motorsport выглядит визуально лучше благодаря более яркому цветовому фильтру и улучшенному сглаживанию. А вот как выглядит новая игра при сравнении с Gran Turismo 7:
Кажется, главное преимущество новой Forza Motorsport заключается в проработанной системе освещения и погодных эффектах. Новая игра визуально раскрывается ночью, когда можно увидеть множество детализированных объектов под освещением. А также при тумане или дожде, которые подчеркивают скоростной режим гонки.
Выход Forza Motorsport состоится 10 октября на ПК и XSX/S.
Ну видно что гран туризмо сильно упрощён под сосноли
В новой сглаживание получше и больше источников света, картинка бледнее. Прям чувствую боль водилы, как он едет на этом медленном корыте, которое пытается его убить на каждом повороте
Новость:
Ананисты сравнили свои болты с оригиналом!
ахаха, лол. вот я поржал, отличный коммент
Лучше на свои маленькие недосиськи посмотри