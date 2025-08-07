Фанаты Forza Motorsport бьют тревогу: Turn 10 месяц не обновляла свои соцсети

Профили Forza Motorsport в социальных сетях и официальный сайт неактивны уже почти месяц. Это молчание, в сочетании со слухами о сокращениях в Turn 10 Studios, вызывает опасения по поводу будущего студии и серии гоночных симуляторов.

Как отметил Klobrille, видная фигура в сообществе Xbox, аккаунт Forza Motorsport в X не публиковал никаких материалов с 10 июля. За несколько дней до этого Bloomberg сообщил об увольнении примерно 50% сотрудников Turn 10.

Стоит отметить, что ранее аккаунт Forza Motorsport X публиковал новые посты довольно регулярно. Даже на официальном сайте последний пост, связанный с серией Motorsport, был опубликован 30 июня. С тех пор никаких новостей или информации об обновлении с новым контентом не поступало. Последнее обновление вышло 21 июня, которое добавило IndyCar и другие новые функции.

Это молчание, по всей видимости, подтверждает отчёт Bloomberg и слухи, запущенные бывшим сотрудником Фредом Расселом, согласно которым подразделение Motorsport действительно было закрыто, а оставшаяся команда теперь будет работать над поддержкой серии Forza Horizon.

По этому поводу Klobrille высказался следующим образом:

Я считаю, что фанатам ужасно полагаться исключительно на слухи. Их сообщения об одной из важнейших игр Xbox, Forza, просто позорны. Turn 10 отлично справлялась с ежемесячными обновлениями. Вплоть до июля. Покупатели и фанаты заслуживают большего.