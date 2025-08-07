Фанаты Forza Motorsport бьют тревогу: Turn 10 месяц не обновляла свои соцсети

Профили Forza Motorsport в социальных сетях и официальный сайт неактивны уже почти месяц. Это молчание, в сочетании со слухами о сокращениях в Turn 10 Studios, вызывает опасения по поводу будущего студии и серии гоночных симуляторов.
Как отметил Klobrille, видная фигура в сообществе Xbox, аккаунт Forza Motorsport в X не публиковал никаких материалов с 10 июля. За несколько дней до этого Bloomberg сообщил об увольнении примерно 50% сотрудников Turn 10.
Стоит отметить, что ранее аккаунт Forza Motorsport X публиковал новые посты довольно регулярно. Даже на официальном сайте последний пост, связанный с серией Motorsport, был опубликован 30 июня. С тех пор никаких новостей или информации об обновлении с новым контентом не поступало. Последнее обновление вышло 21 июня, которое добавило IndyCar и другие новые функции.
Это молчание, по всей видимости, подтверждает отчёт Bloomberg и слухи, запущенные бывшим сотрудником Фредом Расселом, согласно которым подразделение Motorsport действительно было закрыто, а оставшаяся команда теперь будет работать над поддержкой серии Forza Horizon.
По этому поводу Klobrille высказался следующим образом:
Я считаю, что фанатам ужасно полагаться исключительно на слухи. Их сообщения об одной из важнейших игр Xbox, Forza, просто позорны. Turn 10 отлично справлялась с ежемесячными обновлениями. Вплоть до июля. Покупатели и фанаты заслуживают большего.
форза скатилась уже давно в мусор, шутка ли лучшая часть третья выходила аж в 2009 ещё на 360, гран туризмо топ
Так закрыли ж этих бракоделов
Нет нет нет, половину их Команды Бракоделов пнули под зад с работы, а их и так было мало человек так 15 или 10, так что новую Форзу можно не ждать, так как рук свободных не хватает на реализацию Новой Игры, вот так вот.
Так что "нет нет нет" , если ты буквально говоришь тоже самое
Американские и Европейские фанатики не понимают своими свободными Радужными тупыми мозгами что у Turn 10 не хватает свободных рук для Обновление всех своих Соцсетей, так как их осталась 2.5 Землекопа, да и те скорей всего ушли в запой, поэтому и нету от Turn 10 ни каких новостей.