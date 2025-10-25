Фил Спенсер опровергает слухи о закрытии Forza Motorsport, но серия действительно на паузе

Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, в интервью изданию Famitsu опроверг слухи о том, что компания решила закрыть серию Forza Motorsport.

Спенсер объяснил, что уменьшение поддержки Forza Motorsport связано с ограниченными ресурсами внутри подразделения. По его словам, серия не закрыта, но разработчикам пришлось перераспределить силы.

Последняя часть Forza Motorsport вышла в октябре 2023 года и стала своеобразным перезапуском франшизы. Игра не получила восторженного приема - в Steam у нее по-прежнему смешанные отзывы и низкий онлайн.