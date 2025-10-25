ЧАТ ИГРЫ
Forza Motorsport 10.10.2023
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.3 335 оценок

Фил Спенсер опровергает слухи о закрытии Forza Motorsport, но серия действительно на паузе

AceTheKing AceTheKing

Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, в интервью изданию Famitsu опроверг слухи о том, что компания решила закрыть серию Forza Motorsport.

Спенсер объяснил, что уменьшение поддержки Forza Motorsport связано с ограниченными ресурсами внутри подразделения. По его словам, серия не закрыта, но разработчикам пришлось перераспределить силы.

Последняя часть Forza Motorsport вышла в октябре 2023 года и стала своеобразным перезапуском франшизы. Игра не получила восторженного приема - в Steam у нее по-прежнему смешанные отзывы и низкий онлайн.

Kreliann

Какой же лживый клоун этот Филя.

Wolfenstein

фильку спенсера самого уже давно пора закрыть за то что он с индустрией сделал и за то что обещал триллион хитов а выходит тока кал

Night Driving Avenger
Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, в интервью изданию Famitsu опроверг слухи о том, что компания решила закрыть серию Forza Motorsport

Когда этот враль открывает рот нужно читать наоборот

kotasha

Может не закрыли но заморозили, теперь они как вспомогательная команда для хорайзен 6.

