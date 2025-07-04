Финишная прямая: серия Forza Motorsport может остаться без будущего - Turn 10 превращают во вспомогательную студию

Судьба серии Forza Motorsport, одного из главных гоночных симуляторов Xbox, оказалась под серьёзным вопросом. Согласно информации от бывших сотрудников и источников, близких к индустрии, студия Turn 10, ответственная за серию, пережила масштабные увольнения, а её ключевое подразделение Motorsport — фактически расформировано.

По данным Bloomberg, Microsoft уволила около 70 человек из Turn 10, что составляет почти половину всего штата. Эти сокращения стали частью более широкой реструктуризации, в ходе которой Xbox-подразделение потеряло тысячи сотрудников, а также были отменены проекты вроде Perfect Dark и Everwild.

Ситуация с Turn 10 усугубилась после слов бывшего сотрудника Фреда Рассела, утверждающего, что команда, занимавшаяся Motorsport, была закрыта, а оставшиеся разработчики переведены на поддержку серии Forza Horizon, которую курирует Playground Games. Его заявление частично подтверждается участниками форумов, ссылающимися на информацию от других бывших сотрудников, включая того, кто, предположительно, курировал live service-составляющую Motorsport.

Если эта информация подтвердится, Forza Motorsport больше не получит новых обновлений или контента. Это не только ставит точку на развитии последней игры, вышедшей в 2023 году, но и делает будущее всей симуляторной ветки под большим вопросом.

Официальных заявлений от Microsoft или Turn 10 пока не последовало, так что к этим данным стоит относиться с долей осторожности. Однако на фоне других громких закрытий и отмен, происходящих в экосистеме Xbox, слух о завершении истории Forza Motorsport звучит тревожно правдоподобно.