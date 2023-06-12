Forza Motorsport будет поддерживать глобальное освещение с трассировкой лучей на ПК ©

Turn10 подтвердила, что версия Forza Motorsport для ПК будет поддерживать глобальное освещение с трассировкой лучей (Ray Tracing Global Illumination, RTGI). RTGI будет эксклюзивом для ПК и не будет представлен в Xbox Series X|S.

Как Turn10 сообщили в своем обновлении за июнь 2023 года:

«Forza Motorsport на ПК будет включать RTGI (глобальное освещение с трассировкой лучей). На ПК, когда мы применяем трассировку лучей к глобальному освещению, мы моделируем, как свет накапливает цвет, когда он отражается от поверхности к поверхности, поэтому барьер рядом с красной полосой вибраций будет зависеть от этого цвета, создавая сцену, в которой все кусочки связаны».

Будем теперь надеяться, что в игре также появится поддержка DLSS 2 и DLSS 3. Поскольку Forza Horizon 5 поддерживает DLSS 3, можно смело предположить, что Forza Motorsport тоже будет его поддерживать.

Наряду с глобальным освещением с трассировкой лучей игра будет поддерживать отражения с трассировкой лучей на всех платформах.

Microsoft выпустит Forza Motorsport 10 октября.