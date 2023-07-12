Forza Motorsport будет приветствовать игроков разного уровня ©

Новая Forza Motorsport от Turn 10 Studios и Xbox Game позиционируется, как более серьезный гоночный симулятор с реалистичными трассами и точной физикой поведения машин. Несмотря на сильные отличия в сравнении с Forza Horizon, проект будет такой же дружелюбный. Разработчики Forza Motorsport заверяют, что их проект создается для игроков абсолютно всех уровней.

Креативный директор Turn 10 Studios Крис Эсаки в недавнем комментарии отметил, что в Forza Motorsport сделан серьезный акцент на реализме. Для этого команда разработчиков создала правдоподобную физику поведения машин, сложные трассы и другие нюансы. Тем не менее, по словам Эсаки, игра все еще остается очень гибкой для игроков с разным уровнем вовлеченности в гоночные игры.

Для новичков разработчики предусмотрели вспомогательные средства управления автомобилем на трассе. В Forza Motorsport будет привычная многим автоматическое переключение передач, гоночная линия, контроль тяги и многое другое. Ну а самое главное, каждый игрок сможет настроить под себя эти параметры. Разработчики не будут штрафовать игроков или отбирать очки за использования таких функций в сетевых заездах.

Напомним, ранее Крис Эсаки рассказал о продвинутом ИИ в Forza Motorsport.

Выход Forza Motorsport запланирован на 10 октября 2023 года для ПК и консолях Xbox Series.