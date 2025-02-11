Forza Motorsport фокусируется на Daily Racers с событиями в последнем обновлении

Разработчик Turn 10 выпустил новое обновление для своей гоночной игры-симулятора Forza Motorsport. Обновление под номером 17 приносит с собой улучшения в систему выбора соперников, обновленный звук для нескольких автомобилей и другие исправления.

Наряду с этими исправлениями студия также анонсировала новые внутриигровые события, первое из которых начнется 12 февраля. Основное внимание в этих событиях уделяется тому, что студия называет Daily Racers. По сути, это улучшенные версии обычных потребительских автомобилей, от хэтчбеков до седанов V8.

В рамках этого события в игровом выставочном зале появятся четыре новых автомобиля: Toyota Camry TRD 2023 года, Hyundai i20 N 2021 года, Toyota GR86 2022 года и Hyundai #98 Elantra TCR 2021 года.

В рамках мероприятия также появятся новые автомобили, которые игроки смогут заработать, приняв участие в испытаниях Challenge Hub, включая Toyota Yaris GR 2021 года и Hyundai Ioniq 5 N 2023 года.

Что касается полного расписания мероприятия, то с 12 февраля по 26 марта пройдет мероприятие Modern Hot Hatch с Hyundai i30 N 2020 года в качестве главного автомобиля, с 19 по 26 марта пройдет мероприятие Luxury & Horsepower с Cadillac CT5V Blackwing 2022 года в качестве главного автомобиля, с 26 февраля по 26 марта пройдет мероприятие RWD Roadsters с Mazda MX-5 RF 2022 года в качестве главного автомобиля, а с 5 по 26 марта пройдет мероприятие Battle of Sedans с Hyundai Elantra N 2022 года в качестве демонстрационного автомобиля.

Завершив все четыре серии Daily Racers Tour в режиме карьеры до 26 марта, игроки смогут разблокировать Toyota Yaris GR 2021 года через Challenge Hub. Игроки также могут получить автомобиль, завершив 10 гонок в Daily Racer Series в режиме Featured Multiplayer.

Все эти автомобили также можно использовать в режиме Open Class Tour через вкладку Featured в режиме карьеры. Open Class Tour позволяет игрокам экспериментировать со своими любимыми автомобилями, что позволяет проводить интересные улучшения и модификации.

Forza Motorsport доступна на ПК и Xbox Series X/S.