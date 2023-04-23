Forza Motorsport находится на завершающей стадии разработки ©

В январе 2023 года Xbox Developer Direct представил ценное подробное видео о Forza Motorsport, новом поколении гонок от Turn 10, но, к сожалению, не дату выпуска, которая по-прежнему остается загадкой. Однако складывается впечатление, что ожиданию суждено закончиться относительно скоро.

В эти выходные студия разработки открыла новый раздел «Центр обновлений сообщества Forza» на официальном портале Forza, цель которого — информировать сообщество и в то же время собирать ценные отзывы. Именно здесь Turn 10 сообщила, что Forza Motorsport находится на завершающей стадии, тем самым предполагая, что основная часть разработки уже завершена. Таким образом, можно внимательнее отнестись к прогнозу Джеффа Кили, в котором говорилось о выпуске игры к концу июня 2023 года.

Студия также воспользовалась возможностью, чтобы попросить своих игроков проголосовать за треки, которые они хотели бы видеть в Forza Motorsport, с наиболее востребованными, которые, следовательно, действительно могут найти место в одном из обновлений после запуска. В настоящее время самая популярная трасса из всех оказывается Интерлагос, в Бразилии, за которой сразу же следует вымышленная Фуджими Кайдо, уже появлявшаяся в Forza Motorport (2005), Forza Motorsport 3 и Forza Motorsport 4. Вы можете выразить свои предпочтения, перейдя на официальный форум серии. Однако полный список с 20 трассами, которые будут доступны в первый день, будет раскрыт позже, по мере приближения даты запуска. На данный момент подтверждено семь, включая Лагуна Сека, Спа-Франкоршам, Сузука и Сильверстоун.