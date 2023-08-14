Forza Motorsport не получит режим раздельного экрана и AI-драйверов в мультиплеере

В ходе Forza Monthly компания Turn10 Studios, принадлежащая Xbox Game Studios, раскрыла некоторые "разочаровывающие" подробности о Forza Motorsport.
По словам Turn10, в Forza Motorsport не будет режима раздельного экрана, поскольку это потребовало бы "больших затрат" на обработку данных на консоли и могло бы повлиять на конечное качество игры. Кроме того, студия подтвердила, что из игры убрали AI-драйверов в мультиплеерных гонках, так как это противоречит принципам игры. В завершение Turn10 сообщила, что в игре также не будет режима зрителя.
"К сожалению, из-за него [общего качества игры] было очень сложно реализовать сплит-скрин, поэтому его не будет на релизе", - сказал креативный директор Крис Эсаки.
"Если игроки будут заходить в многопользовательские соревнования, занимать места игроков, а потом просто смотреть? Это не совсем те гонки, которые мы задумали", - сказал он, говоря о режиме зрителя. Аналогичным образом, гонки с ИИ в многопользовательском режиме, со всеми их потенциальными последствиями для вашего рейтинга, также не имеют особого смысла и не будут доступны на старте".
Да, стоит отметить, что Крис Эсаки несколько раз употребил слова ""на старте"", так что можно предположить, что эти функции появятся в будущем, когда в Turn10 поймут, как их лучше всего внедрить. Не стоит забывать, что в последние дни студия показала несколько новых трасс и автомобилей для Forza Motorsport.
Forza Motorsport выйдет 10 октября на Xbox Series X|S, PC.