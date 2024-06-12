Forza Motorsport отмечает одну из самых важных гонок в мире. Знаменитая трасса и большие дистанции ждут игроков

В эти выходные состоится одна из самых престижных автогонок – «24 часа Ле-Мана». Как и в январе с Daytona, студия Turn 10 адаптировала последнее обновление Forza Motorsport к этому автомобильному празднику, поэтому основной темой вышедшего вчера Update 9 стали гонки на выносливость.

Это означает, что в течение следующих четырех недель – начиная с четверга – мы сможем принять участие в соревнованиях на длинные дистанции (20 и более кругов на большинстве трасс), во время которых нам придется проводить пит-стопы, следя за шинами и потреблением топлива, а также изменениями погоды.

Новая трасса и три автомобиля

Новая-старая трасса (еще одна восстановленная из FM7) также соответствует теме обновления: Sebring International Raceway, американская Мекка (одна из нескольких) гонок на выносливость. Она была добавлена в двух вариантах: полном и сокращенном.

Также есть три совершенно новых автомобиля:

1970 Chevron B16 — разблокируется в качестве награды в режиме карьеры с 13 июня по 11 июля;

Nissan R88C 1988 года — разблокируется в качестве награды в режиме карьеры с 4 по 25 июля;

Porsche 963 2024 года — бесплатно до 19 июня в виде DLC в Steam или Microsoft Store; затем он будет доступен за R552 в комплекте со специальным костюмом водителя команды Porsche Penske Motorsport.

Улучшенная Нордшляйфе

Кроме того, были улучшены трассы Нордшляйфе и Лагуна Сека.

К сожалению, студия Turn 10 не предусмотрела более существенных изменений в обновлении — их список крайне краток (хотя и были внесены некоторые недокументированные изменения, например, в звуки двигателей и освещение в главном меню).

Создатели поясняют, что взамен летом выпустят более обширное обновление (мы можем ожидать новых функций, анонсированных месяц назад, таких как бесконтактный радар, многопользовательский режим наблюдателя и дальнейшие существенные улучшения искусственного интеллекта и системы штрафов). Однако не было никаких упоминаний о том, когда ожидать следующего тура. Придется ли нам в этот раз ждать дольше двух месяцев?