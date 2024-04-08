Forza Motorsport получила большое обновление #7 с новой трассой и автомобилями

Компания Turn 10 выпустила обновление Forza Motorsport 7, в котором представлены трасса Брэндс-Хэтч, автомобили, внутриигровые события и многое другое.

Начнем с того, что обновление содержит ряд улучшений. Одним из них является то, что патч уменьшает вес игры примерно на 25 ГБ на Xbox Series X|S и на 29 ГБ на ПК. Кроме того, в нем также представлены новые улучшения игрового процесса, включая изменения в правилах Forza Race и стрелках приближения, а также исправления в многопользовательском режиме и редакторе раскрасок, а также на трассе Ле-Мана.

Самой ожидаемой новой функцией, вероятно, была новая трасса «Брэндс-Хэтч», которая теперь доступна для карьеры, многопользовательской игры, свободной игры и «Противостояния». Расположенная недалеко от Лондона, она считается одной из самых знаковых трасс Европы и принимает некоторые из самых престижных соревнований, таких как Гран-при Великобритании.

В обновлении представлены новые гонки Retro Racers Tour, в которых игроки будут пилотировать некоторые автомобили, вошедшие в историю полноприводных гонок, такие как Ford № 2 Zakspeed Racing Capri Turbo 1981 года. В рамках программы с 10 по 25 апреля вы получите Renault #15 Equipe Renault Elf R.S. 1977 года выпуска.

В новом обновлении Forza Motorsport турнир Open Class Tour прославляет гоночные автомобили 60-х годов. Завершив все четыре доступные гоночные серии, вы сможете заполучить Brabham BT8 1964 года.

Также запланирована серия мероприятий, полностью посвященных мультиплееру. Всю подробную информацию о датах и ​​времени вы можете найти непосредственно на странице, посвященной обновлению 7, официального сайта Forza Motorsport вместе с полными официальными примечаниями к патчу.