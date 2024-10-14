Forza Motorsport получила крупное юбилейное обновление с режимом дрифта, новыми автомобилями и новой трассой

На прошлой неделе Forza Motorsport отпраздновала свою первую годовщину интересной статистикой об игре и ее пользователях. Теперь Turn 10 Studios раскрыла подробности о последнем обновлении, обновлении 13, в котором представлены новые автомобили Formula Drift, новая гоночная трасса, режим дрифта и различные улучшения.

Основная тема обновления — дрифт и автомобили Pony. Долгожданный режим дрифта наконец-то вернулся в игру, позволяя игрокам ездить боком в Free Play и Prive Multiplayer. Игроки могут зарабатывать очки дрифта за круг (счетчик сбрасывается с каждым новым кругом) в зависимости от скорости, угла и продолжительности каждого дрифта.

Довольно скромный список трасс в Forza Motorsport пополнился новым: Sunset Peninsula. Эта гоночная трасса, построенная в 1958 году во Флориде, имеет пять макетов, которые «испытают как навыки водителей, так и автомобильную мощь». Студия Turn 10 также сообщила, что Батерст вернется в игру в середине декабря в рамках обновления 15.

Полный список изменений и исправлений в обновлении Forza Motorsport можно найти здесь.