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Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.3 170 оценок

Forza Motorsport получила массу негативных отзывов от геймеров, как в Steam, так и на Xbox

Gruz_
Новости

Forza Motosport была одним из самых громких релизов октября этого года, но из-за различных проблем она оказалась не так хорошо принята, как ее предшественники. Несмотря на то, что критики поставили игре оценку в 84 балла, игроки, опробовавшие ее, становились все более недовольными.

Изначально у игры были очень высокие оценки на обеих платформах, но теперь ей присвоен низкий рейтинг как в Steam, так и на Xbox. В сервисе Steam средний балл одобрения составил 39%, то есть она классифицируется как игра с низким рейтингом. На Xbox средняя оценка игры составила 2,5/5, причем почти половина игроков поставила игре самый низкий балл (1).

Если говорить о том, что предлагает студия Turn 10, ответственная за игру, то недавно она выпустила обновление с рядом исправлений, но пока неизвестно, поможет ли оно игре, поскольку проблемы, о которых сообщают игроки, касаются: технических ошибок, скучного сюжетного режима, плохого пользовательского интерфейса на ПК, запутанных настроек, низкой производительности и т.д.

Релиз игры на Xbox и Steam состоялся 10 октября, она также доступна в Game Pass.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
ChiefChelios

ну где же они те самые качественные гонки от turn 10, чем дальше тем хуже..

2
211186

Странно конечно, что обосрались на релизе. Год какой-то неудачный у всех разрабов. Старфилд херня, форца херня, мк 1 херня, атсасин тупое длс. Все громкие релизы обосрались жидко

2
kaisgrady

Если не брать в расчет техническую составляющую игры, то отличные гоночки на самом деле. Надеюсь, исправят и будет конфетка.

0
hatenemy

Если бы они изначально позиционировались, как просто гоночки, то и проблем бы не возникло

0
Nick1906

Мне искренне непонятно существование этой игры, будучи фанатом Корсы мог бы сказать "ну, это не для руля, можно на расслабоне чилить по кольцу с гейпадом" (да, для меня уже в запар это собирание места стойка для руля, туда, подключи педали, сюда руль — в 10 минут, чтобы поиграть в сим). Ничо там интересного нет, требования конские, графон, это максимальный кал (скачайте ACC там на ультрах 120+ фпс в QHD с 26 ботами идёт на 3070, на 4к телике, в нативе 70+ ).

0
wiezmin

Ответ на свой же вопрос вначале поста. Или думаете кому-то интересно было узнать, как Вы собираете кокпит 10 минут для игры совершенно другого жанра?

0
Kamishini1993

Мне седьмая часть очень понравилась но там гринд тоже довольно сильный чтоб получить машину под миллион придётся хорошо так погриндить часов 20

0
BossyAgenor

Гонки так себе. Нам говорили, что это перезапуск серии, абсолютно новая игра. А по факту, это просто forza motorsport 8.

0
U1traMagnum

Произошел юбисофт момент )

0