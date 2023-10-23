Forza Motorsport получила массу негативных отзывов от геймеров, как в Steam, так и на Xbox

Forza Motosport была одним из самых громких релизов октября этого года, но из-за различных проблем она оказалась не так хорошо принята, как ее предшественники. Несмотря на то, что критики поставили игре оценку в 84 балла, игроки, опробовавшие ее, становились все более недовольными.
Изначально у игры были очень высокие оценки на обеих платформах, но теперь ей присвоен низкий рейтинг как в Steam, так и на Xbox. В сервисе Steam средний балл одобрения составил 39%, то есть она классифицируется как игра с низким рейтингом. На Xbox средняя оценка игры составила 2,5/5, причем почти половина игроков поставила игре самый низкий балл (1).
Если говорить о том, что предлагает студия Turn 10, ответственная за игру, то недавно она выпустила обновление с рядом исправлений, но пока неизвестно, поможет ли оно игре, поскольку проблемы, о которых сообщают игроки, касаются: технических ошибок, скучного сюжетного режима, плохого пользовательского интерфейса на ПК, запутанных настроек, низкой производительности и т.д.
Релиз игры на Xbox и Steam состоялся 10 октября, она также доступна в Game Pass.
ну где же они те самые качественные гонки от turn 10, чем дальше тем хуже..
Странно конечно, что обосрались на релизе. Год какой-то неудачный у всех разрабов. Старфилд херня, форца херня, мк 1 херня, атсасин тупое длс. Все громкие релизы обосрались жидко
Если не брать в расчет техническую составляющую игры, то отличные гоночки на самом деле. Надеюсь, исправят и будет конфетка.
Если бы они изначально позиционировались, как просто гоночки, то и проблем бы не возникло
Мне искренне непонятно существование этой игры, будучи фанатом Корсы мог бы сказать "ну, это не для руля, можно на расслабоне чилить по кольцу с гейпадом" (да, для меня уже в запар это собирание места стойка для руля, туда, подключи педали, сюда руль — в 10 минут, чтобы поиграть в сим). Ничо там интересного нет, требования конские, графон, это максимальный кал (скачайте ACC там на ультрах 120+ фпс в QHD с 26 ботами идёт на 3070, на 4к телике, в нативе 70+ ).
Ответ на свой же вопрос вначале поста. Или думаете кому-то интересно было узнать, как Вы собираете кокпит 10 минут для игры совершенно другого жанра?
Мне седьмая часть очень понравилась но там гринд тоже довольно сильный чтоб получить машину под миллион придётся хорошо так погриндить часов 20
Гонки так себе. Нам говорили, что это перезапуск серии, абсолютно новая игра. А по факту, это просто forza motorsport 8.
Произошел юбисофт момент )