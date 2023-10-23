Forza Motorsport получила массу негативных отзывов от геймеров, как в Steam, так и на Xbox

Forza Motosport была одним из самых громких релизов октября этого года, но из-за различных проблем она оказалась не так хорошо принята, как ее предшественники. Несмотря на то, что критики поставили игре оценку в 84 балла, игроки, опробовавшие ее, становились все более недовольными.

Изначально у игры были очень высокие оценки на обеих платформах, но теперь ей присвоен низкий рейтинг как в Steam, так и на Xbox. В сервисе Steam средний балл одобрения составил 39%, то есть она классифицируется как игра с низким рейтингом. На Xbox средняя оценка игры составила 2,5/5, причем почти половина игроков поставила игре самый низкий балл (1).

Если говорить о том, что предлагает студия Turn 10, ответственная за игру, то недавно она выпустила обновление с рядом исправлений, но пока неизвестно, поможет ли оно игре, поскольку проблемы, о которых сообщают игроки, касаются: технических ошибок, скучного сюжетного режима, плохого пользовательского интерфейса на ПК, запутанных настроек, низкой производительности и т.д.

Релиз игры на Xbox и Steam состоялся 10 октября, она также доступна в Game Pass.