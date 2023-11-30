Forza Motorsport получила мод с поддержкой DLSS 3 Frame Generation

Forza Motorsport для ПК получила новый мод, который предоставляет возможность использовать генерацию кадров NVIDIA DLSS 3, а также применять дополнительные настройки к графике.
Любопытно, что мод, разработанный «other2w» и доступный по этому адресу, похоже, активирует опцию, которая уже присутствует в Forza Motorsport на ПК, но на данный момент остается скрытой от публики. Поддержка DLSS 3 с применением техники генерации кадров вроде бы уже присутствует в игре, но обычно недоступна.
По сути, заменив одни оригинальные DLL-файлы на другие, модифицированные моддером, опция становится доступна с видеокартами NVIDA семейства GeForce RTX 40. Использование этого мода также вносит дальнейшие изменения в настройки и графические возможности Forza Motorsport на ПК, что приводит к различным улучшениям.
Изменение включает в себя более прямой контроль над цветопередачей, некоторые улучшения фильтров, применяемых к свету, возможность деактивировать или активировать затенение окружающей среды GTAO, удаление глубины резкости и эффектов размытия при движении на въезде на пит-стоп, а также деактивацию трассировки лучей, если опция выбрана (эти элементы остаются активными по умолчанию).