Forza Motorsport получила обновление с новой трассой и улучшенными визуальными эффектами

Студия Turn 10 выпустила очередное обновление, улучшающее визуальные эффекты в гоночном ссимуляторе Forza Motorsport. После обновления 15 в игре появилась одна из новых графических опций. На компьютерах high-end класса можно включить опцию RTGI.
По умолчанию она отключена, так как сильно нагружает GPU, и пользоваться ею смогут в основном владельцы самых дорогих ПК. Чтобы получить доступ к RTGI, выберите «Полные отражения + RTGI» в опциях трассировки лучей и установите качество RTGI на «Высокое». Но главной фишкой обновления можно назвать появление нового трека из Австралии. Это хорошо знакомая поклонникам серии гоночная трасса Mount Panorama (Bathurst).
Другим важным изменением является улучшенная реакция ИИ в случае дождевой гонки. Прежде преимущество ИИ заключалось в том, что во время дождя у него не снижалось сцепление с покрытием. Также ожидается, что соперники будут реже вести себя как-то странно и нереалистично (например, излишне тормозить на прямых).
Помимо этого, был улучшен звуковой ряд для ряда автомобилей, включая: BMW M3 (1991), Ferrari F355 Berlinetta (1994), Ferrari La Ferrari (2013), Ferrari F12 TDF (2015), Ferrari 812 Superfast (2017) и McLaren P1 GTR (2015).
Вдобавок к перечисленным выше элементам были исправлены многочисленные ошибки, а также внесены некоторые коррективы в регламент соревнований и управление данными, касающимися штрафов и бонусов.
Да игра стала реально красивой
Я как то раз пробовал попробовал эту игру на релизе и всё вроде как норм но кое что мне очень не понравилось и я её снёс.Нет возможности самому включать фары они включаются автоматически в тёмное время суток а ночь выглядит как поздний вечер нет возможности полностью отключить помощника при вождении и нет одной из моей любимой трассы Nürburgring.Это уже пофиксели улучшили и трассу Nürburgring добавили?
Уже добавили множество трасс и Nürburgring в том числе. Игра выглядеть стала очень круто. Они и графику поменяли и выпустили много нового контента . Теперь можно спокойно играть
Ок.Это твой скрин на нём показано что эта игра жрёт 18g озу?
У меня накручено много что. Максимальные лучи, разрешение 120
а что там по штрафам и неадекватам? // Артур Жук
дайте этой помойке спокойно помереть....
По мне шикарная игра .