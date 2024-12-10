Forza Motorsport получила обновление с новой трассой и улучшенными визуальными эффектами

Студия Turn 10 выпустила очередное обновление, улучшающее визуальные эффекты в гоночном ссимуляторе Forza Motorsport. После обновления 15 в игре появилась одна из новых графических опций. На компьютерах high-end класса можно включить опцию RTGI.

По умолчанию она отключена, так как сильно нагружает GPU, и пользоваться ею смогут в основном владельцы самых дорогих ПК. Чтобы получить доступ к RTGI, выберите «Полные отражения + RTGI» в опциях трассировки лучей и установите качество RTGI на «Высокое». Но главной фишкой обновления можно назвать появление нового трека из Австралии. Это хорошо знакомая поклонникам серии гоночная трасса Mount Panorama (Bathurst).

Другим важным изменением является улучшенная реакция ИИ в случае дождевой гонки. Прежде преимущество ИИ заключалось в том, что во время дождя у него не снижалось сцепление с покрытием. Также ожидается, что соперники будут реже вести себя как-то странно и нереалистично (например, излишне тормозить на прямых).

Помимо этого, был улучшен звуковой ряд для ряда автомобилей, включая: BMW M3 (1991), Ferrari F355 Berlinetta (1994), Ferrari La Ferrari (2013), Ferrari F12 TDF (2015), Ferrari 812 Superfast (2017) и McLaren P1 GTR (2015).

Вдобавок к перечисленным выше элементам были исправлены многочисленные ошибки, а также внесены некоторые коррективы в регламент соревнований и управление данными, касающимися штрафов и бонусов.