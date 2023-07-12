Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.7 75 оценок

Forza Motorsport получит перевод на русский язык - страницу гоночного симулятора обновили в Steam

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butcher69
Новости

Гоночный симулятор Forza Motorsport для Xbox Series X|S и ПК должен выйти 10 октября. У игры еще нет предзаказов, но уже есть страница в цифровых магазинах, в том числе и Steam.

Она появилась месяц назад после презентации Xbox Games Showcase 2023 и пользователи заметили, что на странице игры отсутствует упоминание перевода на русский язык. При этом сама страница была полностью переведена на русский. Но вчера разработчики внесли изменения и добавили поддержку дополнительных языков, в том числе и русского.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Ого, сколько языков, а что там у инди-студии, которая делает Starfield?

2
barabear

Сколько там строчек текста в гонке нужно перевести?

0
kotasha

Там переводит то нечего.

0
riptor2012

Это хорошо...

-1
Alcoza1cer

Так это зрада или перемога?)

-1
Gridon

перевод на русский язык - это минимум, который должен быть в каждой крупной игре. Так что нечего тут хвастаться банальными вещами.

-2
Pavel Rally

Трудное время, не которые разработчики отказываются от русского языка по политическим причинам.

0
OculusMortem Pavel Rally

А некоторые при этом еще озвучку пилят на русском, хотя казалось бы...

1