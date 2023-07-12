Forza Motorsport получит перевод на русский язык - страницу гоночного симулятора обновили в Steam

Гоночный симулятор Forza Motorsport для Xbox Series X|S и ПК должен выйти 10 октября. У игры еще нет предзаказов, но уже есть страница в цифровых магазинах, в том числе и Steam.
Она появилась месяц назад после презентации Xbox Games Showcase 2023 и пользователи заметили, что на странице игры отсутствует упоминание перевода на русский язык. При этом сама страница была полностью переведена на русский. Но вчера разработчики внесли изменения и добавили поддержку дополнительных языков, в том числе и русского.
Ого, сколько языков, а что там у инди-студии, которая делает Starfield?
Сколько там строчек текста в гонке нужно перевести?
Там переводит то нечего.
Это хорошо...
Так это зрада или перемога?)
перевод на русский язык - это минимум, который должен быть в каждой крупной игре. Так что нечего тут хвастаться банальными вещами.
Трудное время, не которые разработчики отказываются от русского языка по политическим причинам.
А некоторые при этом еще озвучку пилят на русском, хотя казалось бы...