Forza Motorsport появится на Xbox Showcase 11 июня и на Forza Monthly 13 июня. Представлен официальный бокс-арт ©

Turn 10 представили официальную обложку Forza Motorsport в социальных сетях, подтвердив утечку информации. Кроме того, они также сообщили, что игра будет среди главных героев Xbox Games Showcase 2023 в следующем месяце и будет представлена в следующем месяце Forza Monthly.

Две гоночных автомобиля на обложке, которыми вы можете полюбоваться на изображении выше, — это Cadillac Racing V-Series.R 2023 года и Chevrolet Corvette E-Ray 2024 года, которые также появятся в бокс-арте физических изданий игры.

Как и ожидалось, Forza Motorsport будет среди игр, которые будут показаны во время Xbox Games Showcase + Starfield Direct 11 июня, где по этому случаю, согласно подробностям, предоставленным Turn10, мы более подробно рассмотрим две машины, которые, вероятно, будут показаны в видео геймплея.

Но это еще не все, потому что через два дня, 13 июня, выйдет новый Forza Monthly, ежемесячная трансляция на каналах Forza Motorsport Twitch и YouTube, где будет предложен «полный обзор одиночной кампании».

Среди прочего, тот факт, что обложка игры была опубликована на официальных каналах, возможно, намекает на то, что запуск новой Forza Motorsport не за горами. В любом случае узнаем через несколько дней.