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Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.6 93 оценки

Forza Motorsport предложит 3 графических режима: производительность, разрешение и трассировка лучей

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monk70
Новости

Вместе с превью Forza Motorsport также появляются более или менее официальные подробности относительно опций и графических режимах игры на Xbox Series.

Согласно тому, что сообщил в отчете известный инсайдер, близкий к миру Xbox Klobrille, Forza Motorsport будет иметь 3 графических режима на Xbox Series.

  • «Производительность» при 60 кадрах в секунду и разрешении 4К
  • «Производительность трассировки лучей» с трассировкой лучей «на ходу» и 60 кадрами в секунду, но с переменным разрешением (возможно, около 1440p, но это пока неизвестно)
  • «Разрешение», в котором приоритет отдается разрешению и качеству графики с 4K, трассировкой лучей «на ходу», но со скоростью 30 кадров в секунду.

Непонятно, как обстоят дела с Xbox Series S: по некоторым данным, существует вероятность того, что на консоли не предусмотрена трассировка лучей, с режимом динамического разрешения в 60 кадров в секунду и качеством графики в 30 кадров в секунду, однако мы ожидаем какого-либо подтверждения по этому поводу.

В целом, различные тесты подтвердили явные заметные улучшения в области искусственного интеллекта и управления физикой, а также некоторые достижения в области графики.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
B e s i k

Это уровень графики Euro Truck Simulator 2 привет далёкий 2012г. Просто стыдоба

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kotasha
Xbox Series S качеством графики в 30 кадров в секунду

В форзе мотоспорт никогда не было режима 30 кадров, так что скорей всего трассировки не будет.

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