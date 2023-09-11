Forza Motorsport предложит 3 графических режима: производительность, разрешение и трассировка лучей

Вместе с превью Forza Motorsport также появляются более или менее официальные подробности относительно опций и графических режимах игры на Xbox Series.
Согласно тому, что сообщил в отчете известный инсайдер, близкий к миру Xbox Klobrille, Forza Motorsport будет иметь 3 графических режима на Xbox Series.
- «Производительность» при 60 кадрах в секунду и разрешении 4К
- «Производительность трассировки лучей» с трассировкой лучей «на ходу» и 60 кадрами в секунду, но с переменным разрешением (возможно, около 1440p, но это пока неизвестно)
- «Разрешение», в котором приоритет отдается разрешению и качеству графики с 4K, трассировкой лучей «на ходу», но со скоростью 30 кадров в секунду.
Непонятно, как обстоят дела с Xbox Series S: по некоторым данным, существует вероятность того, что на консоли не предусмотрена трассировка лучей, с режимом динамического разрешения в 60 кадров в секунду и качеством графики в 30 кадров в секунду, однако мы ожидаем какого-либо подтверждения по этому поводу.
В целом, различные тесты подтвердили явные заметные улучшения в области искусственного интеллекта и управления физикой, а также некоторые достижения в области графики.
Это уровень графики Euro Truck Simulator 2 привет далёкий 2012г. Просто стыдоба
В форзе мотоспорт никогда не было режима 30 кадров, так что скорей всего трассировки не будет.