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Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.7 94 оценки

Forza Motorsport стала доступна для предварительной загрузки на ПК и Xbox

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monk70
Новости

В следующем месяце Forza Motorsport выйдет на Xbox Series X|S и ПК. Однако предварительная загрузка уже началась и требует значительного объема места; размер игры составляет 130 ГБ. Это число лишь немного меньше, чем требуется Starfield, поэтому тем, кто заинтересован в игре, придется освободить место на своей платформе. На ПК размер скачиваемых файлов немного меньше, но по-прежнему огромен – 118 ГБ.

Forza Motorsport выйдет 10 октября на Xbox Series S, Xbox Series X и ПК. Поскольку игра является собственной разработкой, игроки могут рассчитывать увидеть ее в первый же день на Xbox Game Pass. Когда игра выйдет, в ней будут представлены как новые, так и старые автомобили из серии. В Forza Motorsport также будет представлен режим одиночной карьеры и ряд улучшений, использующих преимущества аппаратного обеспечения системы. Хотя Forza Horizon 5 была выпущена на Xbox One в дополнение к Xbox Series X|S, Forza Motorsport отказывается от консоли последнего поколения. В нашем обзоре Forza Horizon 5 мы обнаружили, что игра является впечатляющим образцом для Xbox Series X, но вполне возможно, что Forza Motorsport сможет использовать гораздо больше преимуществ оборудования.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
_RedLion_

Очередной провал от майков. Фанатам Forza Horizon она не нужна, фанатам автосимов тоже (есть assetto corsa, project cars). Майки даже VR в автосим поленились добавить. Forza Motorsport больше похожа не на гоночный автосим, а на демонстрацию графических возможностей консоли

-22
MrGamerDad

Мне наоборот интересна Forza Motorsport. Gran Turismo 7 не зашёл, Assetto Corsa и прочие уже заезжены. Плюс, недавно сам был на треке на 911 GT3 и интересно сравнить реальные ощущения именно с FM2023

10
FlowingNekton

Какой провал, наоборот топчик, надо же было такой бред написать) VR твой нужен единицам, лично мне неохота сидеть с этой хреновней на лице

5
Barsik38

Это уже восьмая игра франшизы Forza Motorsport, она успешно существует с 2005 года. А Forza Horizon появилась только в 2012 году и насчитывает всего 5 частей.

Жду релиза, так как это единственная симкада на дорожных машинах с реалистичными трассами и живым онлайном. Из конкурентов только Grid Legends, но он мёртвый.

А серьёзные симы типа Пкарс и АСС невероятно душные с обязательными квалификациями по 15-20 минут. Нахрена? Лучше как в серии F1 - сразу проехал круг, и квала окончена. А то как будто господа опытные симрейсеры 20 минут прикатываются к тысячу раз заезженной трассе.

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