Forza Motorsport стала доступна для предварительной загрузки на ПК и Xbox

В следующем месяце Forza Motorsport выйдет на Xbox Series X|S и ПК. Однако предварительная загрузка уже началась и требует значительного объема места; размер игры составляет 130 ГБ. Это число лишь немного меньше, чем требуется Starfield, поэтому тем, кто заинтересован в игре, придется освободить место на своей платформе. На ПК размер скачиваемых файлов немного меньше, но по-прежнему огромен – 118 ГБ.
Forza Motorsport выйдет 10 октября на Xbox Series S, Xbox Series X и ПК. Поскольку игра является собственной разработкой, игроки могут рассчитывать увидеть ее в первый же день на Xbox Game Pass. Когда игра выйдет, в ней будут представлены как новые, так и старые автомобили из серии. В Forza Motorsport также будет представлен режим одиночной карьеры и ряд улучшений, использующих преимущества аппаратного обеспечения системы. Хотя Forza Horizon 5 была выпущена на Xbox One в дополнение к Xbox Series X|S, Forza Motorsport отказывается от консоли последнего поколения. В нашем обзоре Forza Horizon 5 мы обнаружили, что игра является впечатляющим образцом для Xbox Series X, но вполне возможно, что Forza Motorsport сможет использовать гораздо больше преимуществ оборудования.
Очередной провал от майков. Фанатам Forza Horizon она не нужна, фанатам автосимов тоже (есть assetto corsa, project cars). Майки даже VR в автосим поленились добавить. Forza Motorsport больше похожа не на гоночный автосим, а на демонстрацию графических возможностей консоли
Мне наоборот интересна Forza Motorsport. Gran Turismo 7 не зашёл, Assetto Corsa и прочие уже заезжены. Плюс, недавно сам был на треке на 911 GT3 и интересно сравнить реальные ощущения именно с FM2023
Какой провал, наоборот топчик, надо же было такой бред написать) VR твой нужен единицам, лично мне неохота сидеть с этой хреновней на лице
Это уже восьмая игра франшизы Forza Motorsport, она успешно существует с 2005 года. А Forza Horizon появилась только в 2012 году и насчитывает всего 5 частей.
Жду релиза, так как это единственная симкада на дорожных машинах с реалистичными трассами и живым онлайном. Из конкурентов только Grid Legends, но он мёртвый.
А серьёзные симы типа Пкарс и АСС невероятно душные с обязательными квалификациями по 15-20 минут. Нахрена? Лучше как в серии F1 - сразу проехал круг, и квала окончена. А то как будто господа опытные симрейсеры 20 минут прикатываются к тысячу раз заезженной трассе.