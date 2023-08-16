Forza Motorsport возвращает классическую гоночную трассу Maple Valley с новым трейлером

Если вы думаете о самых классических и традиционных трассах Forza Motorsport, вероятно, на ум придет Maple Valley. Ей и посвящён новый трейлер. Любимая фанатами вымышленная трасса присутствовала в первых четырех играх серии, а затем пропустила две части, чтобы вернуться в Forza Motorsport 7. Она также будет включена в новую игру, и, по-видимому, трасса остается почти такой же.
Forza Motorsport выйдет 10 октября 2023 года для Xbox Series X|S и ПК.
Forza Motorsport празднует возвращение серии к ее чистым гоночным корням спустя несколько лет после выпуска Forza Motorsport 7 в 2017 году. Тем временем Microsoft выпустила две игры Forza Horizon (4 и 5) в 2018 и 2021 годах. В то время как её родственная серия от PlayGround Games фокусируется на вождении и гонках в открытом мире, Forza Motorsport остается верной более классическим трассам.