Forza Motorsport возвращается в строй: Turn 10 исправляет ошибки и возвращает культовые турниры

Запуск Forza Motorsport от студии Turn 10 оказался не самым гладким — обещания «революции в гоночном жанре» не были подкреплены содержанием: баги, скромный выбор машин и проблемная карьера разочаровали фанатов. Но разработчики не сдались — свежее обновление №21 ясно даёт понять, что команда продолжает бороться за доверие игроков.
В патче вернули Champions Cup — серию легендарных турниров, включая Формулу-1, IndyCar, NASCAR, MX-5 Cup и Le Mans. Ранее участие в них давало временные машины, теперь же эти награды можно получить навсегда. Также обновлён режим Builders Cup: он стал доступнее, с меньшими требованиями и большим числом машин.
В Rivals добавили 19 новых временных заездов, а Featured Multiplayer получил улучшения, упрощающие взаимодействие между игроками. Отдельное внимание уделено экономике — снижены цены на множество автомобилей, а искусственный интеллект стал вести себя на трассе реалистичнее.
Одно из сильнейших разочарований. Лучше бы просто переиздали 7ую часть
А мне понравилась. Такая симпатичная игрушка для расслабона )
Но справедливости ради, в предыдущие части не играл
Поиграй в седьмую. Карьера в миллион раз интереснее, разнообразнее и насыщеннее
Тоже думал как можно было выпустить вот это после 7 части, такое чувство что игра все еще на стадии беты
Может через пару лет и дотянут карьеру до 7-ой части. Но физика в FM 2023 отличная, очень напоминает AC EVO.
Рофлишь? Машины класса гт больше тянут на дрифт кары. Любой поворот с заносом проходится