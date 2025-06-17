ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Forza Motorsport 10.10.2023
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.3 311 оценок

Forza Motorsport возвращается в строй: Turn 10 исправляет ошибки и возвращает культовые турниры

butcher69 butcher69

Запуск Forza Motorsport от студии Turn 10 оказался не самым гладким — обещания «революции в гоночном жанре» не были подкреплены содержанием: баги, скромный выбор машин и проблемная карьера разочаровали фанатов. Но разработчики не сдались — свежее обновление №21 ясно даёт понять, что команда продолжает бороться за доверие игроков.

В патче вернули Champions Cup — серию легендарных турниров, включая Формулу-1, IndyCar, NASCAR, MX-5 Cup и Le Mans. Ранее участие в них давало временные машины, теперь же эти награды можно получить навсегда. Также обновлён режим Builders Cup: он стал доступнее, с меньшими требованиями и большим числом машин.

В Rivals добавили 19 новых временных заездов, а Featured Multiplayer получил улучшения, упрощающие взаимодействие между игроками. Отдельное внимание уделено экономике — снижены цены на множество автомобилей, а искусственный интеллект стал вести себя на трассе реалистичнее.

8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Aleksey Aleshka

Одно из сильнейших разочарований. Лучше бы просто переиздали 7ую часть

1
Az_Az

А мне понравилась. Такая симпатичная игрушка для расслабона )

Но справедливости ради, в предыдущие части не играл

1
Aleksey Aleshka Az_Az

Поиграй в седьмую. Карьера в миллион раз интереснее, разнообразнее и насыщеннее

1
Kamishini1993

Тоже думал как можно было выпустить вот это после 7 части, такое чувство что игра все еще на стадии беты

1
Dima Kor

Может через пару лет и дотянут карьеру до 7-ой части. Но физика в FM 2023 отличная, очень напоминает AC EVO.

1
Aleksey Aleshka

Рофлишь? Машины класса гт больше тянут на дрифт кары. Любой поворот с заносом проходится