Forza Motorsport возвращается в строй: Turn 10 исправляет ошибки и возвращает культовые турниры

Запуск Forza Motorsport от студии Turn 10 оказался не самым гладким — обещания «революции в гоночном жанре» не были подкреплены содержанием: баги, скромный выбор машин и проблемная карьера разочаровали фанатов. Но разработчики не сдались — свежее обновление №21 ясно даёт понять, что команда продолжает бороться за доверие игроков.

В патче вернули Champions Cup — серию легендарных турниров, включая Формулу-1, IndyCar, NASCAR, MX-5 Cup и Le Mans. Ранее участие в них давало временные машины, теперь же эти награды можно получить навсегда. Также обновлён режим Builders Cup: он стал доступнее, с меньшими требованиями и большим числом машин.

В Rivals добавили 19 новых временных заездов, а Featured Multiplayer получил улучшения, упрощающие взаимодействие между игроками. Отдельное внимание уделено экономике — снижены цены на множество автомобилей, а искусственный интеллект стал вести себя на трассе реалистичнее.