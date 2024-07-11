Forza Motorsport вступает в эпоху жесткой конкуренции. Последнее обновление приносит революционные изменения

Forza Motorsport, культовая серия гоночных игр, представляет революционное 10-е обновление, призванное сделать соревнования на трассе еще более увлекательными. Главной особенностью является введение Месяца Немезиды, который отмечает самые ожесточенные соревнования в истории гонок.
Ключевой новой функцией является радар приближения, который поможет водителям избежать столкновений, особенно при использовании обзора из кабины. Это долгожданная функция, которая существенно повлияет на качество игры.
Обновление также представляет ряд новых событий в режиме карьеры, посвященных легендарному соперничеству. Игроки смогут принять участие в таких сериях, как Rally Rivals, Grand Prix Grudges, Hybrid Holy Trinity и Endurance Legends, каждая из которых предлагает уникальные испытания и культовые автомобили.
Новые функции также включают улучшенные повторы гонок с новым списком гонщиков и картой трасс, а также возможность полностью отключить TAA на ПК. Кроме того, в качестве опции персонализации для 18 автомобилей было представлено аэродинамическое крыло Big Country Labs.
Разработчики также сосредоточились на повышении производительности игры, решив проблемы с переключением передач и внеся многочисленные исправления для отдельных треков.
Это обновление показывает, что Forza Motorsport продолжает развиваться, стремясь предоставить фанатам максимально реалистичные и захватывающие впечатления от гонок.