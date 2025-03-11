Гоночный симулятор Forza Motorsport получил новое обновление

Вышло обновление 18 для игры Forza Motorsport, привносящее новые функции и улучшения. В марте-апреле игроков ожидают новые мероприятия, такие как Featured Tour: Velocity Tour, посвященное автомобилям Lamborghini, а также Open Class Tour, где можно выиграть Lamborghini Countach LPI 800-4 2021 года и Lotus Evora GT430 2018 года.

В обновлении добавлены новые автомобили в шоу-рум, включая Lamborghini Revuelto 2024 года, Cadillac CT5-V Blackwing 2022 года и Forsberg Racing Nissan 'Gold Leader' Datsun 280Z 1975 года. В течение нескольких недель будут доступны Spotlight Cars, например, Porsche 911 GT3 RS 2023 года.

Кроме того, обновление включает новые многопользовательские онлайн-задачи и еженедельные награды для самых преданных фанатов. Студия Turn 10 также улучшила звуки для автомобилей Toyota Supra RZ 1998 года, Toyota GR Supra 2020 года и Ferrari 430 Scuderia 2007 года, а также исправила различные ошибки в игровом процессе.